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8 вересня • оновлено в 11:45
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"Сплять і бачать, як посунути": Цимбалюк розшифрував ультиматум Путіна Зеленському

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Застереження президента Росії Володимира Путіна на адресу глави України Володимира Зеленського від переслідувань опозиції – це прямий ультиматум з погрозами.

Він дав зрозуміти візаві, що не залишить без покарання кроки проти свого кума Віктора Медведчука. Так слова лідера країни-агресора витлумачив в своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, він підкреслив, що зухвале попередження Путіна було реакцією на гучну заяву Зеленського. У ній йшлося про володіння інформацією про джерела фінансування партії "Опозиційна платформа – За життя", а також звучало попередження про те, що для партії Медведчука все може закінчитися дуже плачевно.

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Володимир Путін

Володимир Путін

"Таке враження, що наша нова Банкова починає дещо усвідомлювати: що їм потрібно боятися не "путчу" Порошенка – є справжні гангстери. Які сплять і бачать, як зробити так, щоб Володимир Олександрович (Зеленський. – Ред.) посунувся. І ось тут Володимир Путін грудьми став за свого кума. По суті – це ультиматум Зеленському: "Будеш чіпати Медведчука – буде ай-ай-ай", – каже Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня одіозний Віктор Медведчук прибув до Росії для участі в економічному форумі, де поскаржився на президента України Володимира Зеленського.

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Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Віктор Медведчук Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
"Опозиційна платформа - За життя"
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von Regenbach Gerhard
von Regenbach Gerhard
Уже несколько раз встречал в инете эту физию. Что же, вынужден признать, что "лицо джентльмена не было овеяно признаком интеллекта".
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
То есть этот " демократ" не против ,чтобы в " демократической " стране щемили оппозицию! Но ,возмущён ,что в мордоре пересекают уличные беспорядки!
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Serov Oleg
Serov Oleg
рома,береги уХи....
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