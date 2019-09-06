"Сплять і бачать, як посунути": Цимбалюк розшифрував ультиматум Путіна Зеленському

Застереження президента Росії Володимира Путіна на адресу глави України Володимира Зеленського від переслідувань опозиції – це прямий ультиматум з погрозами.

Він дав зрозуміти візаві, що не залишить без покарання кроки проти свого кума Віктора Медведчука. Так слова лідера країни-агресора витлумачив в своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, він підкреслив, що зухвале попередження Путіна було реакцією на гучну заяву Зеленського. У ній йшлося про володіння інформацією про джерела фінансування партії "Опозиційна платформа – За життя", а також звучало попередження про те, що для партії Медведчука все може закінчитися дуже плачевно.

Володимир Путін

"Таке враження, що наша нова Банкова починає дещо усвідомлювати: що їм потрібно боятися не "путчу" Порошенка – є справжні гангстери. Які сплять і бачать, як зробити так, щоб Володимир Олександрович (Зеленський. – Ред.) посунувся. І ось тут Володимир Путін грудьми став за свого кума. По суті – це ультиматум Зеленському: "Будеш чіпати Медведчука – буде ай-ай-ай", – каже Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня одіозний Віктор Медведчук прибув до Росії для участі в економічному форумі, де поскаржився на президента України Володимира Зеленського.

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