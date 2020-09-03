Спливло листування "слуг" про продаж квот на місцевих виборах. Фото

У фракції "Слуга народу" у ВР висловили невдоволення списками на місцеві вибори. Facebook "Слуги народу"

Нардепи з фракції "Слуга народу" висловлюють невдоволення формуванням списків на місцеві вибори і кажуть, що "гарантовані квоти" вже продано.

Про це можна судити з листування в депутатському чаті "Мажори СН", знімки якого опублікував Цензор.нет. Фотограф видання підглянув повідомлення на телефоні нардепа від "Слуги народу" Сергія Литвиненка під час засідання Верховної Ради 3 вересня.

Зокрема, нардеп від "Слуги народу" Ігор Фріс переслав у чат повідомлення народної депутатки від "Батьківщини" Олени Шкрум: "Зеленський пропонує зберегти на посадах усіх осіб, призначених "тимчасово" без конкурсу на державну службу під час карантину".

Повідомлення від Олени Шкрум. Цензор.нет

Далі нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко повідомив, що він тепер значиться "ворогом" через пропозиції щодо формування списків на місцеві вибори.

Шевченко написав, що значиться "ворогом". Цензор.нет

Його колега з фракції Сергій Нагорняк у відповідь запропонував провести окрему зустріч президента Володимира Зеленського і мажоритарників від "Слуги народу", щоб "поговорити чесно".

Нагорняк запропонував "поговорити чесно". Цензор.нет

Нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева поцікавилася: "А де наша квота гарантована?".

Мезенцева поцікавилася "гарантованої квотою". Цензор.нет

На це Нагорняк відповів їй: "Маша, її вже продано. Як тільки призначили кураторів, місцеві князьки з баблом поїхали до них за прапорами".

Нагорняк також переслав у чат інше повідомлення: "Поки спрацювали два методи – йти шепотітися в ОПУ і виходити з публічною заявою".

Нагорняк написав, що "квоту продано". Цензор.нет

На це абонент "ДеАндрТерноп" (Богданець Андрій обраний від "Слуги народу" по 163-му округу в Тернопільській області) відповів, що хоч і квота гарантована, але переглядається керівником обласного осередку.

"У нас понад 100 мажорів. Кожен незадоволений. Невже ми не можемо об'єднатися для досягнення спільної мети?" – додав він.

Незадоволені депутати хочуть об'єднатися. Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" визначила кураторів, які готуватимуть кандидатів у регіонах до місцевих виборів і відповідатимуть за кінцевий результат. Список нібито затверджувався президентом України Володимиром Зеленським.

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