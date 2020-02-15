Спливло ексклюзивне відео закулісної підготовки Зеленського в Мюнхені

У мережі з'явилося відео закулісної підготовки президента України Володимира Зеленського перед виступом на конференції з безпеки в Мюнхені (Німеччина).

Ролик опублікував журналіст Валерій Калниш, який був присутній на заході, у Telegram-каналі "Чорна лампа" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця). Він був знятий за кілька хвилин до виступу українського лідера.

На кадрах видно, що Зеленський привітав всіх, хто підходив до нього. Також було видно його прессекретарку Юлію Мендель, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, главу СБУ Івана Баканова.

Крім того, на кадрах помітно, що президент був в хорошому настрої – він сміявся і жартував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час бесіди з модераторкою з президентом України трапився конфуз.

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