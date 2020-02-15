Головна Новини
15 лютого • оновлено в 21:39
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Спливло ексклюзивне відео закулісної підготовки Зеленського в Мюнхені

Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео закулісної підготовки президента України Володимира Зеленського перед виступом на конференції з безпеки в Мюнхені (Німеччина).

Ролик опублікував журналіст Валерій Калниш, який був присутній на заході, у Telegram-каналі "Чорна лампа" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця). Він був знятий за кілька хвилин до виступу українського лідера.

На кадрах видно, що Зеленський привітав всіх, хто підходив до нього. Також було видно його прессекретарку Юлію Мендель, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, главу СБУ Івана Баканова.

Спливло ексклюзивне відео закулісної підготовки Зеленського в Мюнхені

Крім того, на кадрах помітно, що президент був в хорошому настрої – він сміявся і жартував.

Спливло ексклюзивне відео закулісної підготовки Зеленського в Мюнхені
Спливло ексклюзивне відео закулісної підготовки Зеленського в Мюнхені

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час бесіди з модераторкою з президентом України трапився конфуз.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
23
25
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги