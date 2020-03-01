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1 березня • оновлено в 13:54
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Спливли скандальні деталі про кандидата на пост міністра оборони Тарана

11.2т
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Андрій Таран, якого активно просувають на пост глави Міноборони України, отримав звання генерал-лейтенанта вельми підозрілим шляхом.

Так, як стверджують джерела OBOZREVATEL, почалася історія якраз після скандалу із його звільненням із СЦКК. Саме тоді з подачі чинної влади Таран несподівано отримав погони генерал-лейтенанта (серпень 2015 року).

Потім, кажуть співрозмовники, він дев'ять місяців числився першим заступником командувача Сухопутних військ, але до виконання обов'язків так і не приступив.

Андрій Таран

Андрій Таран

"Гордон"

Причому три місяці в цей період Таран провів, нібито беручи участь у робочій групі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську.

Потім, у 2016 році, він був звільнений у запас через досягнення граничного віку генеральської служби.

У результаті, за словами джерел, фіктивне перебування на високій посаді дозволило Тарану довічно отримати високу пенсію, титул експершого заступника командувача Сухопутних військ і, відповідне цій посаді, звання генерал-лейтенанта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, просуває призначення Тарана на цю посаду бухгалтерка "Кварталу 95" Олена Корж. З огляду на все, вона знайома з ним через свого чоловіка – Олексія Пашкова.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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Вася Дядя
Вася Дядя
Правильной дорогой идёте товарищи! Больше клоунов и бездарей во власть!Потом можно будет всё на путина свалить.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
"по словам источника"... Геббельсы вашего учителя гитлера давно сожгли. Ждете своей участи? Так не долго осталось ждать твари))) давно заслужили.
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