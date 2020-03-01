Андрій Таран, якого активно просувають на пост глави Міноборони України, отримав звання генерал-лейтенанта вельми підозрілим шляхом.

Так, як стверджують джерела OBOZREVATEL, почалася історія якраз після скандалу із його звільненням із СЦКК. Саме тоді з подачі чинної влади Таран несподівано отримав погони генерал-лейтенанта (серпень 2015 року).

Потім, кажуть співрозмовники, він дев'ять місяців числився першим заступником командувача Сухопутних військ, але до виконання обов'язків так і не приступив.

Андрій Таран "Гордон"

Причому три місяці в цей період Таран провів, нібито беручи участь у робочій групі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську.

Потім, у 2016 році, він був звільнений у запас через досягнення граничного віку генеральської служби.

У результаті, за словами джерел, фіктивне перебування на високій посаді дозволило Тарану довічно отримати високу пенсію, титул експершого заступника командувача Сухопутних військ і, відповідне цій посаді, звання генерал-лейтенанта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, просуває призначення Тарана на цю посаду бухгалтерка "Кварталу 95" Олена Корж. З огляду на все, вона знайома з ним через свого чоловіка – Олексія Пашкова.

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