Сплив скандальний нюанс про переговори Зеленського з Трампом

Під час розмови президента США Дональда Трампа з главою України Володимиром Зеленським, яка відбулась 25 липня, був присутній радник віце-президента США Майка Пенса.

Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на джерела. За його даними, протягом кількох годин у віце-президента мав би бути доступ до стенограми розмови.

У ЗМІ заявили, що Трамп використовував Пенса в спробах натиснути на Зеленського. Так глава США нібито заборонив Пенсу відвідувати інавгурацію Зеленського. Також Трамп через Пенса повідомив Зеленському, що допомога США все ще затримується.

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При цьому близькі до Пенса джерела газети заявили, що той не був в курсі намірів Трампа натиснути на Зеленського заради компромату про колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина.

Дональд Трамп і Майк Пенс DW

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час скандального телефонної розмови глави США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського був присутній також держсекретар США Майк Помпео.

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