Сплив скандальний факт про Найєма в керівництві "Укроборонпрому"

Народний депутат України восьмого скликання Ігор Мосійчук заявив, що СБУ не давало доступу до державної таємниці заступнику гендиректора держконцерну "Укроборонпром" Мустафі Найєму.

Крім того, відомство не проводило щодо нього жодної необхідної спецперевірки, написав колишній політик на своєму Telegram-каналі.

"Це свідчить про те, що агенти іноземного впливу, громадянин Литви Айварас Абромавічус і його заступник Мустафа Найєм під час війни керують оборонним державним концерном і по суті його знищують, а СБУ просто закриває на це очі. В усьому світі це кваліфікується як державна зрада, а у нас за таке платять зарплату понад 300 000 грн", – обурився Мосійчук.

Мустафа Найєм Telegram-канал Ігоря Мосійчука

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Найєм особисто розповів про нову посаду в "Укроборонпромі" в день річниці Майдану – 21 листопада.

Уже будучи заступником гендиректора "Укроборонпрому" він заявив, що Україна виграє позиції у Росії на зовнішніх ринках озброєння і продовжує гідну конкуренцію.

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