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17 грудня • оновлено в 11:18
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Сплив скандальний факт про Найєма в керівництві "Укроборонпрому"

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Народний депутат України восьмого скликання Ігор Мосійчук заявив, що СБУ не давало доступу до державної таємниці заступнику гендиректора держконцерну "Укроборонпром" Мустафі Найєму.

Крім того, відомство не проводило щодо нього жодної необхідної спецперевірки, написав колишній політик на своєму Telegram-каналі.

"Це свідчить про те, що агенти іноземного впливу, громадянин Литви Айварас Абромавічус і його заступник Мустафа Найєм під час війни керують оборонним державним концерном і по суті його знищують, а СБУ просто закриває на це очі. В усьому світі це кваліфікується як державна зрада, а у нас за таке платять зарплату понад 300 000 грн", – обурився Мосійчук.

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Мустафа Найєм

Мустафа Найєм

Telegram-канал Ігоря Мосійчука

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Мустафа Найєм Ігор Мосійчук
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Исаев Максим
Исаев Максим
Люстрировать негодяя!
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Mega Death
Mega Death
И эти хуторяне мечтают об экономически развитой Украине? )))
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