Співвласник АТБ - покупець німецької вілли олігарха-втікача

Навколо однієї з найдорожчих віл Німеччини розгартається трилер за участі українських мільйонерів. Співвласник супермаркетів АТБ Віктор Карачун намагався купити віллу агромагната-втікача Миколи Гути.Український торгівельний магнат Віктор Карчун - покупець скандально відомої вілли у курортному альпійському містечку Гарміш-Партенкірхен, що в годині їзди від Мюнхена. Про це свідчить витяг із реєстру майнових прав, який є в розпорядженні DW. Йдеться про маєток, відомий під брендом Villa Glory - одну з найдорожчих віл, які протягом останніх років з'являлися на німецькому ринку нерухомості.

Віллу збудував колишній власник агрохолдингу "Мрія" Микола Гута, який переховується від українських правоохоронних органів через звинувачення у шахрайстві. За даними розслідування DW, багато що вказує на те, що частина цих коштів могла бути використана для будівництва розкішного маєтку у Баварії. Адвокат Гути у листі на адресу DW раніше називав звинувачення на адресу його підзахисного необґрунтованими. Водночас редакція дотепер не отримала відповідь від Гути на запитання про операції з нерухомістю у Німеччині.

Угода, що не відбулася

Угоду про купівлю вілли співввласник мережі супермаркетів підписав з продавцем у середині травня. Як свідчать документи з майнового реєстру Гарміш-Партенкірхена, сума угоди склала 8,6 мільйона євро. Покупцеві вдалося отримати неабияку знижку: ще у квітні вілла продавалася на німецьких сайтах нерухомості майже за 13 мільйонів євро.

Утім, завершити процедуру купівлі вілли співвласнику АТБ поки так і не вдалося. Річ у тім, що суд на Кіпрі наклав заборону на відчуження цього об'єкту нерухомості. Рішення було одночасно з продажем Карачуну, у середині травня, за клопотанням ліквідаторів кіпрської Mriya Agro Holding Public Limited - материнської структури холдингу "Мрія". Ліквідатори за дорученням кредиторів розшукують по всьому світі майно Миколи Гути і його родини з метою покрити принаймні частину збитків, імовірно завданих ним інвесторам внаслідок незаконних операцій.

Оренда замість купівлі

Як свідчить витяг з реєстру майнових прав, місцевий суд у Гарміш-Партенкірхені визнав ордер кіпрського суду, тому заборона є дійсною на території Німеччини. Таким чином, Гута не може продати віллу, поки суд у Нікосії остаточно не вирішить долю його активів.

Тим часом, коментуючи ситуацію з розмові з DW, Віктор Карачун зазначив, що не відмовиться від наміру купити віллу. А поки орендує її.

Гута сподівається на притулок

Продавець вілли Микола Гута тим часом у Швейцарії очікує рішення у справі щодо екстрадиції до України. Торік підприємець оскаржив у суді відмову йому у притулку з боку Швейцарії. Екстрадиції домагається Національне антикорупційне бюро України. Правоохоронці підозрююють Гуту у шахрайстві в особливо великих розмірах. Йдеться про розтрату коштів "Мрії", залучених холдингом в іноземних інвесторів. Як повідомили DW у прес-службі НАБУ, у матеріалах кримінальної справи йдеться про шахрайство обсягом у близько 800 мільйонів гривень. Натомість іноземні кредитори "Мрії" заявляють про значну більшу суму збитків - за їхніми даними, Гута вивів на свої офшорні компанії понад 200 мільйонів доларів.