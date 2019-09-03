Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 11:46
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Співуча мова": Зеленський пожартував над Рабіновичем у Раді

Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський їдко підколов народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Рабіновича після його виступу у Верховній Раді українською мовою.

Рабінович виступив проти продажу землі України і заговорив українською, незважаючи на свої упередження, про які заявляв раніше.

Після нього виступив Зеленський. Він звернувся до представника "Опозиційної платформи – За життя".

Новини
Рада розглядає історичні зміни: всі подробиці онлайн

"Насамперед я хотів би звернутися до пана Вадима Рабіновича. Ще раз доброго дня! Почув вашу прекрасну, співучу мову..." – підколов Зеленський нардепа.

"Я хотів би вам сказати, що розглядається питання про зняття депутатської недоторканності, а не про недоторканність землі. Просто нагадати, про що йдеться..." – продовжив президент, зірвавши оплески.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від фракції "За майбутнє" Антон Кіссе розсмішив своїх колег виступом українською мовою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Володимир Зеленський Вадим Рабинович
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
6
Смішно
10
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
kiy Valeriy
kiy Valeriy
два клоуна гарно відпрацювали свої ролі. до речі обидва євреї , що наштовхує на думку, що таки землю такі і скуплять а ви адепти зє веселіться. Клоун він і в Африці клоун і в Верховній Раді, що сильно засмучує. І шо він там робить в нього є ОП чи може хтось його подвинув з крісла Оп може якийсь черговий богдан чи разумков
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Порхатые кируют нерабами як хотят,а те мриют о евротруселях и гарно воют похоронную щеневмерлу
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...