"Співуча мова": Зеленський пожартував над Рабіновичем у Раді

Президент України Володимир Зеленський їдко підколов народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Рабіновича після його виступу у Верховній Раді українською мовою.

Рабінович виступив проти продажу землі України і заговорив українською, незважаючи на свої упередження, про які заявляв раніше.

Після нього виступив Зеленський. Він звернувся до представника "Опозиційної платформи – За життя".

"Насамперед я хотів би звернутися до пана Вадима Рабіновича. Ще раз доброго дня! Почув вашу прекрасну, співучу мову..." – підколов Зеленський нардепа.

"Я хотів би вам сказати, що розглядається питання про зняття депутатської недоторканності, а не про недоторканність землі. Просто нагадати, про що йдеться..." – продовжив президент, зірвавши оплески.

Володимир Зеленський Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від фракції "За майбутнє" Антон Кіссе розсмішив своїх колег виступом українською мовою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал