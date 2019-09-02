"Співчуваю президенту": в гучному інтерв'ю Зеленського знайшли цікавий нюанс

Гучний "звіт" президента України Володимира Зеленського за підсумками 100 днів роботи є скоріше фільмом із двома головними акторами, ніж інтерв'ю.

Таку думку в блозі на особистому YouTube-каналі висловила заступник головного редактора видання "Страна" Світлана Крюкова (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Президент самостійно відзначив своє головне досягнення на посаді. Він сказав, що головне, чого він зміг добитися за підсумком 100 днів, це те, що він залишився людиною. Погодьтеся, це дуже важлива дія.

Міг сказати, наприклад, що він навчився прокидатися без будильника кожен день о 6:00. Або поєднувати роботу і спорт", – сказала Крюкова.

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Вона також розкритикувала команду Зеленського за відмову переїжджати з Офісу президента. Так, співробітники українського глави визнали, що поки не знайшли відповідного варіанту для нового робочого приміщення.

Крюкова також звернула увагу на те, як Зеленський пояснив, що їздить на машині, а не на велосипеді. "Йому просто не дозволили", – сказала вона.

Крюкова вважає, що "більш важливих питань, як і відповідей, в цьому інтерв'ю немає".

"Насправді я співчуваю українському президентові. Тому що, я вважаю, що немає нічого прекраснішого, ніж розкіш людського спілкування. Коли ти, сильна особистість, вмощуєш навпроти себе серйозну дискусійну людину і починаєш вести з ним глибоку бесіду", – додала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський дав інтерв'ю своєму другові, акторові Станіславу Боклану, що зіграв прем'єра в серіалі "Слуга народу". Український президент відповів на багато запитань, хоча спочатку планувалося, що з ним спілкуватимуться журналісти на масштабній прес-конференції.

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