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18 жовтня • оновлено в 10:15
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"Співчуваємо": у Яценюка трапилася трагедія в родині

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У родині колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка сталася трагедія – помер батько політика Петро Яценюк.

Про це повідомили в пресслужбі "Народного фронту". Петру Яценюку було 78 років. Він жив і працював в Чернівцях.

"Політична партія "Народний фронт" висловлює щирі співчуття Арсенію Яценюку в зв'язку зі смертю батька. Вічна пам'ять. Царство небесне", – йдеться в повідомленні.

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Петро Яценюк до 2002 року обіймав посаду заступника декана історичного факультету Чернівецького університету. Мав звання заслуженого працівника освіти України.

"Пішов в інший світ Яценюк Петро Іванович, викладач нашого університету. Чоловік, якого я особисто знав і поважав. Приношу співчуття рідним, студентам і колективу університету. Він був хорошим, порядною людиною", – повідомив мер Чернівців Олексій Каспрук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у вівторок, 3 вересня, не була присутня на сесії Верховної Ради і не голосувала за зняття депутатської недоторканності через трагедію в родині.

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Особа
Арсеній Яценюк
Місце
Україна
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