"Співчуваємо": у Тимошенко трапилася трагедія у родині

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у вівторок, 3 вересня, не була присутня на сесії Верховної Ради і не голосувала за зняття депутатської недоторканності через трагедію у родині.

Про це повідомив нардеп від "Батьківщини", ексглава Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Він пояснив відсутність Тимошенко у Раді "Радіо Свобода".

"Наскільки ми знаємо, ми співчуваємо, в її родині горе. І за сімейними обставинами Юлія Володимирівна сьогодні не з нами. Але наші щирі співчуття. Я думаю, вона сама пояснить. Але сьогодні... Таке життя. Воно, на жаль ... жодного з нас не обходить..." – зазначив Наливайченко.

Юлія Тимошенко не прийшла до Ради Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня, Верховна Рада України проголосувала за законопроект про зняття депутатської недоторканності.

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