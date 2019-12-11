Співав і висовував язика: Богдан за спиною у Зеленського здивував безглуздою поведінкою

Глава Офісу президента Андрій Богдан під час брифінгу Володимира Зеленського після саміту в "нормандському форматі" в Парижі почав співати, заважаючи президенту відповідати на запитання журналіста.

Відповідне відео потрапило в мережу. Чиновник почав наспівувати слова, схожі на пісню "Холодно" Святослава Вакарчука, голосно сміявся і висовував язика (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Богдан стояв за спиною президента. Він показово перебивав журналіста і говорив "дякую-дякую", а потім почав співати: "Холоднооо..."

Андрій Богдан співав на брифінгу Володимира Зеленського Скриншот

Коли брифінг завершився, Богдан рушив до виходу, співаючи: "Дякуууємооооо".

Сам президент на витівки Богдана ніяк не відреагував і продовжував відповідати журналістам. До речі, прессекретарка президента Юлія Мендель і його помічник Кирило Тимошенко зі співу Богдана сміялися.

Як писав OBOZREVATEL, главу Офісу президента Володимира Зеленського Андрія Богдана запідозрили в незаконному користуванні і послугами державної охорони та отриманні автомобільних номерів для прикриття

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