Співаковський: завдяки ініціативі Марини Порошенко ми ухвалили надважливий закон про інклюзивну освіту

Ухвалення закону про інклюзивну освіту, ініціатором якого стала дружина п’ятого президента України Марина Порошенко, змінило ставлення українців не тільки до дітей з особливими освітніми потребами, а й до змісту сучасної освіти як такої.

Про це з трибуни Верховної Ради України заявив член фракції політичної сили "Європейська солідарність", перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський, повідомляє пресслужба партії "ЄС".

"Хочу висловити слова вдячності Марині Анатоліївні Порошенко за те, що вона активно співпрацювала з Комітетом з питань науки і освіти Верховної Ради України, і завдяки цьому ми ухвалили дуже важливий закон про інклюзивну освіту", – сказав Співаковський.

Олександр Співаковський Пресслужба "ЄС"

Він також наголосив, що завдяки ініціативам депутатів фракції політичної сили "Європейська солідарність" Верховна Рада ухвалила 26 законів, які стосуються гуманітарної та інтелектуальної сфери. Співаковський нагадав про закон про ефективне управління майновими правами правовласників, тобто про закон, який, за його словами, визначає роботу у сфері інтелектуальної власності та є дуже важливим.

"У нас є розуміння, що потрібно для того, щоб зміцнювати фундамент розвитку нашої вільної України. І ми будемо надалі формувати це майбутнє через відповідне законодавче поле", – зазначив народний депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки дітей з інвалідністю братимуть у дитсадки України. Також Дніпропетровську ОДА визнали лідером з впровадження інклюзивної освіти.

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