Список "Слуг народу" до Київради очолить дружина Кулеби

Карина Бондаренко політика 14:12, 20.09.2020 Оновлено: 14:50, 20.09.2020

Список "Слуги народу" на виборах до Київської міської ради очолить дружина міністра закордонних справ України Євгенія Кулеба.

Про це 20 вересня повідомили на з'їзді політичної партії в Києві.

Відомо, що Кулеба є засновником і керівником громадської організації "Місто – сад", яка займається урбаністикою. Найбільш відомі її проекти – сквер Небесної Сотні на вулиці Михайлівській в Києві і парк Шовковичний в Слов'янську Донецької області.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, партія "Слуга народу" провела з'їзд у Києві. Захід організували у внутрішньому дворі червоного корпусу університету Шевченка.

Коментувати
Кияни політика

Дивіться також

Трампа спробували отруїти смертельною речовиною з Канади

В Україні почалися масштабні навчання спільно з британськими військовими. Фото

21-25 вересня – "Дні Сили": астролог озвучив ритуали

Кравчук заговорив про вибори в ОРДЛО заради збереження ТКГ: Разумков категорично проти

Терористи зірвали перемир'я на Донбасі: поранено воїна ЗСУ