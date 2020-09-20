Список "Слуг народу" до Київради очолить дружина Кулеби

Список "Слуги народу" на виборах до Київської міської ради очолить дружина міністра закордонних справ України Євгенія Кулеба.

Про це 20 вересня повідомили на з'їзді політичної партії в Києві.

Відомо, що Кулеба є засновником і керівником громадської організації "Місто – сад", яка займається урбаністикою. Найбільш відомі її проекти – сквер Небесної Сотні на вулиці Михайлівській в Києві і парк Шовковичний в Слов'янську Донецької області.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, партія "Слуга народу" провела з'їзд у Києві. Захід організували у внутрішньому дворі червоного корпусу університету Шевченка.