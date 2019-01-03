"Список Шиндлера" в кіно: вхід для членів АдН - вільний

Кінотеатр німецького міста Гаxенбург влаштовує акцію: вхід на фільм Стівена Спілберга "Список Шиндлера" для прибічників партії АдН - вільний.Кінотеатр містечка Гаxенбург на південному заході Німеччини планує 27 січня демонстрацію кінофільму Стівена Спілберга "Список Шиндлера". За повідомленням німецьких ЗМІ, кінотеатр вирішив надати безкоштовний вхід на перегляд кінострічки виборцям та членам правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Зазвичай квиток на перегляд фільмів у кінотеатрах Німеччині коштує приблизно 8-10 євро.

В історичній драмі "Список Шиндлера" йдеться про німецького бізнесмена і члена Націонал-соціалістичної партії Німеччини Оскара Шиндлера, котрий під час Другої світової війни врятував з нацистського концтабору "Аушвіц" ("Освенцім") у Польщі понад тисячу євреїв.

Фільм здобув премію "Оскар" як найкращий фільм 1993 року.

У 2019 році фільм відзначатиме 25-річний ювілей. З цієї нагоди кінотеатр Гахенбурга (як і низка інших кінотеатрів в ФРН) проведе його демонстрацію у день пам'яті жертв Голокосту, котрий відзначається 27 січня. Саме 27 січня 1945 року дивізії Першого Українського фронту радянської армії звільнили концтабір "Аушвіц". У Німеччині 27 січня вшановують пам'ять жертв націонал-соціалізму.

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) була заснована у 2013 році євроскептиками, котрі вимагали виходу з Єврозони та відмови від євро. Починаючи від 2015-го року, коли в Європу зріс потік біженців, АдН почала позиціонувати себе як антиісламістська партія і виступала за обмеження прийому мігрантів до ФРН. Від 2017-го року АдН представлена у німецькому Бундестазі.