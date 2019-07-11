Ажіотаж навколо кардинально різних соцопитувань щодо виборів в Раду: з'явилося пояснення

Різниця у виборчих рейтингах політичних сил, які оприлюднюють різні соціологічні служби, може бути пов'язана з двома основними причинами.

"Одна з них – кількість партій, представлених в опитуванні тієї чи іншої служби", – розповів OBOZREVATEL генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

"Швидше за все, це різні скринінги. Ми досить давно почали це опитування, у нас багато роботи, ми досить повільно проводимо опитування. У нашому списку не вистачало 6 політичних сил. Крім того, вийшов досить довгий період", – пояснив він.

Соцопитування, ілюстрація Opinion

Відповідаючи на запитання, чому рівень підтримки партії Святослава Вакарчука "Голос", який демонструють опитування "Рейтингу" і КМІС відрізняється майже вдвічі (за даними КМІС, "Голос" готові підтримати 3,4%, за даними "Рейтингу" – 6,6% – Ред.), Паніотто сказав: "Я не знаю, але сподіваюся, тому що у нас коротший список, а від списку дуже багато залежить".

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У той же час соціолог звернув увагу на те, що "деякі тенденції збігаються", зокрема, щодо підтримки партії "Слуга народу". І "Рейтинг" (47%), і КМІС (37,8%) демонструють підвищення показників цієї політичної сили.

Паніотто назвав ще один фактор, що спричиняє сильний вплив на результат опитування – місце партії в списку, який пропонується респондентам. "Наприклад, на першому місці в нашому списку був "Опозиційний блок". Перше місце може дати додатково півбали. Крім того, частина людей може зробити помилку і порахувати, що це опозиційна платформа "За життя".

Таким чином, "у нас був і порядок неправильний, і список короткий", – резюмував соціолог.

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням громадської думки, проведеними КМІС (опитування проведене 25 червня – 7 липня) і групою "Рейтинг" (опитування проводене 6-10 липня) прохідний бар'єр проходять такі партії. За даними КМІС: "Слуга народу" (37,8%), "Опозиційна платформа "За життя" (11%), "Європейська солідарність" (7,2%). За даними" Рейтингу ": "Слуга народу" (47 %), "Опозиційна платформа "За життя" (11,6%), "Європейська солідарність" (8,2%), "Голос" (6,6%), " Батьківщина" (6,4%).

Як писав OBOZREVATEL, нове опитування показало, що 56% українців обов'язково візьмуть участь в дострокових виборах до Верховної Ради.

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