"Список майже досконалий": партію "ЄС" високо оцінили за соцліфт і нові обличчя

Список партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" майже досконалий: у прохідній його частині вже немає "токсичних персоналій", зате опинились нові обличчя.

Про це заявив ветеран АТО і №37 у списку "ЄС" Олексій Петров у Facebook. Він також позитивно оцінив швидкість соціального ліфту партії (частину списку політсили обрали через праймеріз).

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"Мало хто помітив, що сам список, майже досконалий. Так, тут присутні як досвідчені політики, так і новачки, на кшталт нас... До речі! Знов ніхто не помітив швидкість соціального ліфту. Ще два місяці тому ми навіть не мріяли про те, щоби опинитись в списку міцної політичної сили", – написав Петров.

Він зазначив, що "квиток" до списку і можливість стати народним обранцем він отримав безкоштовно. "Хоча в минулі часи місто з такими шансами на проходження до Верховної Ради коштувало не аби яких грошей. Великих грошей. Навіть дуже великих. Ніхто не вимагав підписувати клятву кров’ю! Була лише коротка бесіда з Петром Порошенком. І я про неї розповідав", – підкреслив Петров.

Ветеран АТО зазначив: його насторожують люди, які заявляють про використання політиками таких людей, як він, Яна Зінкевич, Михайло Забродський, Ахтем Чийгоз та ін.

"Напевне мало хто розуміє, чим відрізняється політична сила, від новенької партії зібраної "па объявлению". Да навіть я не до кінця ще можу це пояснити! Але... Нас запросили до команди. Вже сформованої. До команди тих, хто точно знає подальший маневр для України. Наш шлях на роки. І в команді я звик виконувати свою частину загального замислу, а не бігати по офісу з криками: "Ви всі дураки! Нічого не розумієте... Слухать треба тільки мене!". І нагадаю ще раз, для мене особисто Україна важливіша за мої амбіції", – підсумував Петров.

Крім того, Петров привітав українців із Всесвітнім днем донора, відмітивши, що сам ним є. "Друзі... Це не страшно, не боляче і навіть корисно. Але річ зовсім в іншому. Якщо ваші триста там з чимось-то грам крові врятують чиєсь життя, це значить, що ви не даремно прийшли у цей світ..." – написав ветеран АТО.

Facebook Олексія Петрова

Олексій Петров Facebook Олексія Петрова

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія “Європейська солідарність” оприлюднила першу 50-ку виборчого списку кандидатів у народні депутати України.

Майже половина кандидатів не були у парламенті, понад 30 відсотків – жінки. Кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз, які проводилися ГО “Солідарна справа громад”.

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