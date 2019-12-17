"Списочники залежні": Скороход розповіла, як тиснуть на "слуг народу"

Виключена зі "Слуги народу" народна депутатка Анна Скороход заявила, що рішення у президентській фракції ухвалює не більшість, а "кілька людей".

За її словами, правило "70/30" (про те, що всередині фракції "Слуга народи" рішення ухвалюється, якщо його підтримує 70%) на практиці не працює. Про те, як "розгойдують" і тиснуть на представників більшості, Скороход розповіла в новому ток-шоу OBOZ TALK на ObozTV.

"Не можна сказати, що рішення ухвалило 70% (депутатів фракції. – Ред.). Ні, ухвалило кілька людей. Частина людей це підхопила, ще частина – вимушено підхопила. А з рештою не рахуються", – зазначила Скороход.

Депутатка додала, що під час розгляду проблемних питань на засіданнях фракції йде "розгойдування": "Коли всім пояснюють, чому вони повинні проголосувати "за".

"І в підсумку кажуть – ви повинні проголосувати, є рішення. І люди, які проти, вже навіть нічого не роблять, тому що розуміють, що це марно", – констатувала вона.

За словами нардепки, деякі з її колег погоджуються з будь-яким рішенням керівництва фракції або представників Кабміну.

"Вони вважають, що на них упала манна небесна і вони зловили Бога за бороду. Їм щастя в житті привалило, і все одно, за що голосувати. Вони навіть не аналізують і не розуміють наслідків ухвалення тих чи інших рішень", – обурилася вона.

Скороход також звернула увагу на різнорідність фракції "Слуги народу".

"Списочники, як не крути, дуже залежні. Вони розуміють, що якщо їх виключать з фракції – вони позбудуться мандата. Люди цього бояться. Мажоритарники – більш відкриті, більш різкі, більш думаючі. Тому що вони спілкуються безпосередньо з виборцями, і відповідають за ухваленнясвоїх рішень. Ну, є і випадкові мажоритарники", – пояснила політикиня.

17 грудня в Раді стартував останній цього року пленарний тиждень facebook.com/sluganarodu.official

Як писав OBOZREVATEL, 17 грудня у Верховній Раді України стартував останній пленарний тиждень в 2019 році. Парламент планує розглянути низку важливих питань, серед них – остаточне зняття депутатської недоторканності, відкриття ринку землі та ухвалення нового Трудового кодексу. Під будівлею Ради в центрі Києва почалися мітинги.

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