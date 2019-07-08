"Спілкування двох народів": у Путіна відреагували на телеміст з Україною

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков привітав ідею провести телеміст між РФ і Україною, про підготовку якого заявив телеканал NewsOne.

"Ви знаєте, це ініціатива двох телеканалів, яку, з нашої точки зору, можна тільки вітати. Не дивлячись на всі, скажімо так, політико-дипломатичні турбулентності між двома країнами, власне, спілкування народів двох країн ніхто не відміняв", – заявив Пєсков.

Він додав, що спілкування між українцями та росіянами "прямо, і опосередковано триває".

"І тому, звичайно, подібна ініціатива, нам здається, заслуговує на високу оцінку", – підсумував Пєсков.

Пєсков відреагував на телеміст з Україною

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

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