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"Спілкування двох народів": у Путіна відреагували на телеміст з Україною

3.5тЧитати матеріал російською

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков привітав ідею провести телеміст між РФ і Україною, про підготовку якого заявив телеканал NewsOne.

"Ви знаєте, це ініціатива двох телеканалів, яку, з нашої точки зору, можна тільки вітати. Не дивлячись на всі, скажімо так, політико-дипломатичні турбулентності між двома країнами, власне, спілкування народів двох країн ніхто не відміняв", – заявив Пєсков.

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Він додав, що спілкування між українцями та росіянами "прямо, і опосередковано триває".

"І тому, звичайно, подібна ініціатива, нам здається, заслуговує на високу оцінку", – підсумував Пєсков.

Пєсков відреагував на телеміст з Україною

Пєсков відреагував на телеміст з Україною

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

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Тема
Телеміст із Росією
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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Santi Amonito
Santi Amonito
Вот это и есть - прогресс. Так все-таки "двух народов"... - это уже прогресс в ватных придатках агрессора, оккупанта и террориста. Про "адинарот" уже не идет речь: теперь следующий шаг - не "аднаистория", после - Крым - Украина, дальше - вон из Донбасса, аж до границ Украины, и напоследок - компенсация за ущерб и на коленях - прощение. А после, может быть, "а поговорить"?.....
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Мир Миру
Мир Миру
Першочергово треба "розрулювати" катастрофічну ситуацію з Донбасом і Кримом.
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Serov Oleg
Serov Oleg
тролли эту нечисть,дима...онЕ уже на грани
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