Мир бойцовых собак...

Тихое провинциальное сообщество, уютно устроившееся на распиле местных "антивирусных бюджетов", буквально разорвала... яркая комета по имени "мэр Бондаренко". Казалось бы, прямо сейчас видим перед собой неземного и смелейшего "черкасского козака", который рвёт на геройском теле свою последнюю "рубаху за народ". Козака, который готов крушить и стирать в порошок лиходеев, не дающих простому люду шастать по городам в поисках мест массового скопления. Козака, который наотмашь рубит всю правду-матку о лживости карантина и о пользе открытых магазинов. Надо бы поддержать бойца... Но все/таки вотумам этом чувствуется какая-то червоточинка. Какая-то явная фальшь. Особенно когда смотришь на безупречно "честное лицо борца", а параллельно с этим немножко вчитываешься в его истинную биографию. Редкостный оказывается этот черкассчанин, о гнилом и воровском нутре котором доподлинно знает даже последняя бродячая собака в самих Черкассах...

Биография Бондаренко типична по нынешним шальным временам. В ней, конечно же, много мелкой крысиной жлобоватости, примитивного отжима бюджетов и обязательного "украсть и отдать пожрать своим многочисленным родственникам". Много в ней пьяных толстых рож провинциальных "повелителей жизни" с замашками легендарного Попандопуло. Короче, когда отбрасываешь в сторону платный медийный морок "смелого борца", перед нами тут же предстаёт... типичный мэр-барыжонок, которых полным полно на просторах страны. Там выделил семейному кооперативу больше миллиона грн на уборку снега, которого не было. Там чуть перенаправил "антикороновирусный бюджет" на своих подрядчиков. Там жена-теща-брат машинку перепродали с 10-кратной наценкой. Там закупил по завышенным у своих. Здесь продал по сильно заниженным опять же своим. Там вместо ИВЛ-ов заказал... пылесосы. Там сели на кладбищенские деньги и построили родственную "индустрию" на гробах. Везде прямые гешефты. И обязательно на светлейшем лбу ярко алеет темнейшее пятно в виде... многочисленного незадекларированного имущества. И постоянные судебные разборки по этому поводу. И уголовные дела пачками. Так, почему бы не сыграть ва-банк накануне того, как тебя под белы ручки не поведут в следственный изолятор за бесконечное крысиное воровство? И почему бы не сделать из себя"героя"? Терять-то что?

Как правило, все эти "честные мэры" городков сидят тихо и скромно. Торгуются с силовиками, слезно просят откупить то или иное уголовное дело, что-то платят судьям за время на свободе. Но Бондаренко неожиданно решил сыграть в "большой протест по карантину". Почему? Потому что инсценировка. Постановка. Спектакль. Трагифарс. Ему предложили, учитывая его некоторую личную публичную неадекватность, выступить "торпедой". Закопёрщиком. "Старик, ну чего тебе терять? Итак, все знают, что ты обворовал город и что тебе считанные дни осталось бегать по свободе. А после выступлений, уже будут говорить только о политике и о политических преследованиях". Кто предложил? Условная "группа сельских заговорщиков", которые годами сидят в мэрских креслах и хотят... разорвать страну на мелкие автономные части. Отсепарировать ее. Отфедерализовать по умолчанию. Де-факто. Принудительно. В рамках воровской сходки. Типа будем сидеть себе царями в своих собственных феодальных вотчинах и обильно плевать на Киев. Но тем, кто задумал разорвать страну ради личных прибылей и фактической неприкосновенности, страшно было кинуть камень в президента-Кабмин и парламент. Нашли "бойцовую собаку" и выпустили ее на публику, чтобы наговорила много оскорбительного. И денег неможко на грязное pr-промо бросили. Чтобы погромче лай стоял по стране... Мэры ведь изначально хотели одного. Чтобы они могли лично своих "теневых бизнесменов" юзать. Разрешать им что-то или разрешать. Открывать или закрывать рынки для послушных или не послушных. Единолично решать, кто будет работать, сколько будет платить. Но им сказали - повсеместный карантин. И не вам решать, кто и как будет работать. Не понравилось это ребятам...

На самом деле, Бондаренко прост как две бесполезные копейки.

Сегодня он - категорический противник карантина и танком прет на баррикады. "За народ". "За справедливость". "За открытые рынки и мясо с пыльных улиц". А всего пару дней назад он неистово... требовал от всех, чтобы они сидели по домам и не рыпались на улицы. Грозно требовал. Оскорбительно. В самых грубых выражениях. Типичная такая черкасская мэрская шизофрения. "Кто платит, тот и вдувает в тебя беспредельный воздух". Нынче хитрые и ушлые теневички надули "мэра Бондаренко" отборным ядом, убедили его в том, что таким образом он отпетляет от многочисленных "воровских уголовных" и запустили тушкой летать по медийной траектории. "Лей дерьмо ведрами и ничего тебе не будет. Теперь ты - народный герой"...