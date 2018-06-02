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"Спадщина": Кернес назвав війну на Донбасі "громадянською"

1.9тЧитати новину російською

Скандальний мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що на Донбасі йде "громадянська війна".

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу Zik, розмірковуючи про те, якою країною доводиться керувати президенту України Петру Порошенко.

"Президенту дісталося таку спадщину: анексія Криму - раз; громадянська війна, яка називається АТО - два; армії немає - три", - сказав Кернес.

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Відповідаючи на ремарку ведучої, що президент називає те, що відбувається на Донбасі не громадянською війною, а війною з Росією, мер Харкова зазначив: "Він називає її з Росією, люди називають її по-іншому".

"Кожен називає так, як він вважає за необхідне", - додав мер Харкова.

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Нагадаємо, раніше Кернес назвав фатальну помилку Януковича .

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Геннадій Кернес
Місце
Україна
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