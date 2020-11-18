Союзники Росії сидять у Верховній Раді, а олігархи дзвонять суддям, – дипломатка зі США

Тимчасово повірена у справах Посольства США в Україні Крістіна Квін заявила, що в нашій країні олігархи все ще дзвонять суддям, а союзники Росії сидять у Верховній Раді.

Такою думкою вона поділилася на форумі коаліції "Реанімаційний пакет реформ" "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюсу", який розпочався 17 листопада в Києві. Як повідомляє "Судово-юридична газета", він проходить за участю представників Кабміну, Офісу президента, посольств і ВРУ.

Насамперед дипломатка звернула увагу на два важливі виклики з євроатлантичної інтеграції, які повинна реалізувати Україна, інакше вона не зможе показати досягнення в цьому питанні.

"Зараз на багатьох фронтах Україна бореться з агресією РФ. Анексія Криму, конфлікт на Донбасі. Це зокрема й кібератаки, і дезінформація, яка поширюється з території РФ, а також через союзників Росії, які сидять і у Верховній Раді", – висловила переконання Квін.

Крім цього, вона зазначила, що аналогічно перед українською державою стоять внутрішні виклики щодо боротьби з корупцією. І важливо, щоб реалізація обох відбувалася одночасно.

За її словами, фахівці бачать спроби з боку "союзників РФ підірвати проєвропейський наратив України і сформувати антизахідний". Вона уточнила, що це робиться і за допомогою медіахолдингів та соціальних мереж. Тому українському уряду важливо протистояти дезінформації.

Також Квін вказала на те, що в Україні "особисті інтереси" деяких ззовні намагаються управляти внутрішніми справами країни. Зокрема, прагнуть керувати нею, хочуть збагатитися і домогтися того, щоб спроби України в напрямі євроатлантичної інтеграції провалилися.

"Щоб українські інституції були підзвітні українським громадянам, необхідно, щоб генеральна прокурорка працювала на благо українських громадян, а не приватних інтересів", – підсумувала Квін, додавши, що адміністрація США і далі планує співпрацювати з українською владою в напрямі євроатлантичної інтеграції.

Зазначимо, що Крістіна Квін, яка після закінчення місії Вільяма Тейлора тимчасово очолила Посольство США в Україні, раніше працювала дипломаткою в Москві і Парижі. Детальніше про главу американського посольства в Україні читайте в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тимчасова повірена у справах Штатів в Україні Крістіна Квін заявила, що США готові співпрацювати з Україною над створенням "Кримської платформи".