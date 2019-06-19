Соціологію "Рейтингу" поставили під сумнів

Група "Рейтинг" показала результати досліджень щодо дострокових виборів до Верховної Ради, зроблених, за фактом, в одні вихідні, але з великою різницею в цифрах.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог Сергій Таран.

"Про рейтинги. Загальновідомо, що виміри традиційно роблять на вихідних. Група "Рейтинг" показала результати досліджень, зроблених, за фактом, в одні вихідні, але з великою різницею в цифрах – як за кількістю тих, хто не визначився (22% і 14%), так і за рейтингами "Європейської солідарності", – зазначив політолог.

Facebook Сергія Тарана

Facebook Сергія Тарана

Політичний експерт також нагадав, що саме група "Рейтинг" під час президентської кампанії прогнозувала вихід до другого туру виключно Юлії Тимошенко і Володимира Зеленського.

Також Таран зі скепсисом поставився до прогнозу соціологів щодо явки виборців у літній період: "Ну і явка в 89% у липні не викликає нічого, крім скепсису".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами опитування "Рейтингу" за 8-12 червня, в парламент могли б потрапити п'ять партій: "Слуга народу" – 47, 1%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,1%, "Голос" – 8 , 1%, "Батьківщина" – 7,3% і "Європейська солідарність" – 5,0%.

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