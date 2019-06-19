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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Соціологію "Рейтингу" поставили під сумнів

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Група "Рейтинг" показала результати досліджень щодо дострокових виборів до Верховної Ради, зроблених, за фактом, в одні вихідні, але з великою різницею в цифрах.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог Сергій Таран.

"Про рейтинги. Загальновідомо, що виміри традиційно роблять на вихідних. Група "Рейтинг" показала результати досліджень, зроблених, за фактом, в одні вихідні, але з великою різницею в цифрахяк за кількістю тих, хто не визначився (22% і 14%), так і за рейтингами "Європейської солідарності", – зазначив політолог.

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Соціологію "Рейтингу" поставили під сумнів

Facebook Сергія Тарана

Соціологію "Рейтингу" поставили під сумнів

Facebook Сергія Тарана

Політичний експерт також нагадав, що саме група "Рейтинг" під час президентської кампанії прогнозувала вихід до другого туру виключно Юлії Тимошенко і Володимира Зеленського.

Також Таран зі скепсисом поставився до прогнозу соціологів щодо явки виборців у літній період: "Ну і явка в 89% у липні не викликає нічого, крім скепсису".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами опитування "Рейтингу" за 8-12 червня, в парламент могли б потрапити п'ять партій: "Слуга народу" – 47, 1%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,1%, "Голос" – 8 , 1%, "Батьківщина" – 7,3% і "Європейська солідарність" – 5,0%.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада Українирейтинг
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ivanov koly
ivanov koly
да все эти рейтинги купленные. надо быть идиотом что бы им верить
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