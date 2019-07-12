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У резонансному 135 окрузі в Одесі впевнено лідує Ківалов – соціологи

2.3т Читати матеріал російською

У резонансному 135 окрузі в Одесі на позачергових виборах до Верховної Ради України з великим відривом лідує самовисуванець, який працює там уже 20 років, Сергій Ківалов.

Про це свідчать результати соціологічних замірів, оприлюднених експертним центром "Соціальна ініціатива", Київським інститутом реформ і розвитку, а також центром соціологічних досліджень "Аргумент", пише "Антикор".

Дослідження проводилося з 24 червня по 2 липня. Було опитано майже 2,5 тисячі одеситів різного віку і соціальних категорій. Похибка – 3,5%.

Сергій Ківалов

Сергій Ківалов

Liga.net

За даними експертів, у Малиновському районі між депутатами-мажоритарниками очікується напружена боротьба, в Київському і Суворовському районах є невеликий відрив між лідерами, а в Приморському районі визначився фаворит гонки – це народний депутат України Сергій Ківалов. У нього більше 47% підтримки виборців.

Нижче за рейтингом з великим відривом розташувалися кандидати Олексій Леонов – 12,2%, Євген Леонов – 7,3%, Рубен Степанян – 5,1%.

З партій лідує "Слуга народу", на другому місці – "Опозиційна платформа – За життя", потім розмістилися партії "Європейська солідарність", "Опозиційний блок", ВО "Батьківщина".

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Особа
Сергій Ківалов
Місце
Україна Одеса
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