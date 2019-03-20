Соціологи: Гриценко перемагає в другому турі і Порошенка, і Тимошенко

Якщо Анатолій Гриценко потрапляє до другого туру виборів президента, то він перемагає зі значним відривом і Петра Порошенка, і Юлію Тимошенко.

Такі дані отримані за результатами опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім. А. Яременко з 11 по 18 березня.

Згідно з дослідженням, в разі виходу в другий тур Гриценка і Тимошенко лідер "Громадянської позиції" отримає 27,7%, лідер "Батьківщини" — 22,9%.

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Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Якщо у другому турі опиняться Гриценко і Порошенко, то розрив між ними досягає більш 15%. Чинний президент, згідно з опитуванням, отримує 16,4%, лідер "Громадянської позиції" — 33%.

У ході соціологічного дослідження було опитано 2047 респондентів. Статистична похибка вибірки — не більше 2,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Громадянської позиції", кандидат у президенти Анатолій Гриценко розповів про схему підкупу голосів на майбутніх виборах в Україні. Він закликав українців не голосувати за гроші, адже це зашкодить і країні в цілому, і конкретному підкупленому виборцю.

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