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Соціологи: Гриценко перемагає в другому турі і Порошенка, і Тимошенко

1.1тЧитати матеріал російською

Якщо Анатолій Гриценко потрапляє до другого туру виборів президента, то він перемагає зі значним відривом і Петра Порошенка, і Юлію Тимошенко.

Такі дані отримані за результатами опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім. А. Яременко з 11 по 18 березня.

Згідно з дослідженням, в разі виходу в другий тур Гриценка і Тимошенко лідер "Громадянської позиції" отримає 27,7%, лідер "Батьківщини" — 22,9%.

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Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

Якщо у другому турі опиняться Гриценко і Порошенко, то розрив між ними досягає більш 15%. Чинний президент, згідно з опитуванням, отримує 16,4%, лідер "Громадянської позиції" — 33%.

У ході соціологічного дослідження було опитано 2047 респондентів. Статистична похибка вибірки — не більше 2,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Громадянської позиції", кандидат у президенти Анатолій Гриценко розповів про схему підкупу голосів на майбутніх виборах в Україні. Він закликав українців не голосувати за гроші, адже це зашкодить і країні в цілому, і конкретному підкупленому виборцю.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Те же самые социологи чуть раньше о "настоящем полковнике" вообще не упоминают, там клоун в фаворитах: https://www.obozrevatel.com/president-2019/s-bolshim-otryivom-ukraintsyi-nazvali-lidera-prezidentskoj-gonki.htm Они или как Фигаро служат всем сразу и каждому поют приятное или у них шизофрения.
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Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Саме головне в цій статті, це слово на її початку: "ЯКЩО"
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Во как оказывается! "Настоящий полковник" всех побеждает со значительным отрывом, а клоуна вообще в упор не видит! Чудеса!
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