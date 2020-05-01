Головним досягненням Володимира Зеленського на посаді президента України громадяни вважають звільнення полонених.

"Якщо ми питаємо про основні досягнення Зеленського, то головним досягненням, близько 50%, є звільнення наших полонених. Інше досягнення – повне перезавантаження влади. Це вже близько 10%, а інші досягнення ще менше", – розповів у бліц-інтерв'ю ObozTV директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто (повний текст читайте тут).

"З точки зору оцінки населення, у нього позитивних рішень більше, ніж негативних, тому що його підтримка вище, ніж його непідтримка. Тому баланс поки що явно позитивний", – повідомив соціолог.

Він також звернув увагу на той факт, що ситуація у Володимира Зеленського краще, ніж у попередніх президентів на момент закінчення першого року каденції.

"Але якщо питати про основні обіцянки – встановлення миру, подолання корупції, вирішення економічних проблем, – то за всіма трьома більшість вважає, що ситуація не вирішена і що краще не стало", – розповів соціолог.

Соціолог сказав, що врятувало Зеленського від тотального провалу

"Однак йому продовжують вірити, і поки що у нього є кредит довіри населення", – констатував Паніотто.

Як писав OBOZREVATEL, 16 квітня Україна провела обмін полоненими з терористичними "Л/ДНР". Вперше за всю історію обмінів Україна повернула більше людей, ніж передала.

Згідно з даними телефонних опитувань КМІС, на початку квітня позитивно до Зеленського ставилися 44% респондентів, тоді як в березні – 46%. При цьому зросла кількість незадоволених президентом українців: 25% проти 21% в березні.