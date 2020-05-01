Соціолог сказав, що врятувало Зеленського від тотального провалу
Головним досягненням Володимира Зеленського на посаді президента України громадяни вважають звільнення полонених.
"Якщо ми питаємо про основні досягнення Зеленського, то головним досягненням, близько 50%, є звільнення наших полонених. Інше досягнення – повне перезавантаження влади. Це вже близько 10%, а інші досягнення ще менше", – розповів у бліц-інтерв'ю ObozTV директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто (повний текст читайте тут).
"З точки зору оцінки населення, у нього позитивних рішень більше, ніж негативних, тому що його підтримка вище, ніж його непідтримка. Тому баланс поки що явно позитивний", – повідомив соціолог.
Він також звернув увагу на той факт, що ситуація у Володимира Зеленського краще, ніж у попередніх президентів на момент закінчення першого року каденції.
"Але якщо питати про основні обіцянки – встановлення миру, подолання корупції, вирішення економічних проблем, – то за всіма трьома більшість вважає, що ситуація не вирішена і що краще не стало", – розповів соціолог.
"Однак йому продовжують вірити, і поки що у нього є кредит довіри населення", – констатував Паніотто.
Як писав OBOZREVATEL, 16 квітня Україна провела обмін полоненими з терористичними "Л/ДНР". Вперше за всю історію обмінів Україна повернула більше людей, ніж передала.
Згідно з даними телефонних опитувань КМІС, на початку квітня позитивно до Зеленського ставилися 44% респондентів, тоді як в березні – 46%. При цьому зросла кількість незадоволених президентом українців: 25% проти 21% в березні.