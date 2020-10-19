Соціолог – про опитування Зеленського: анкета не дасть розуміння, як відповідали українці

Всеукраїнське опитування, яке анонсував президент Володимир Зеленський, не має відношення до соціології, а скоріше несе політичний контекст.

Про це для УНН розповів соціолог Андрій Єременко. Він пояснив, що опитування президента не дасть точного розуміння, як відповідали українці.

"Питання до соціології відношення не мають, так як соціологія повинна вивчати різні соціальні групи, а ця анкета не передбачає розуміння, хто як відповів. Відповідно, ми не можемо сказати, що думають молоді і літні люди по цій анкеті. Також анкета зазвичай передбачає, що коли ми робимо опитування, ми завжди даємо варіанти надходження відповідей не полярні, "так" або "ні", а якусь шкалу: "так", або "скоріше так", "ні", або "скоріше ні", або від 0 до 10, або якісь умови ... тобто "так, але при таких умовах", "ні, але припускаю" ... Тут просто "так" або "ні", – повідомив він.

Єременко підкреслив, що на деякі питання, наприклад про легалізацію каннабіса, немає можливості відповісти "так, але ...".

"Таке пряме запитання не дозволяє зрозуміти, як легалізувати ... Тому це не може бути дослідження. Зазвичай, коли проводиться соціологічні дослідження, як проводиться екзит-пол? Він проводиться таким чином, що опитується кожен п'ятий, або кожен десятий виборець, який виходить з виборчої дільниці, в залежності від поставленого завдання і методики. Тут, як я розумію, хто бажає, той відповідає, відповідно – це спотворює картинку, тому що підійдуть не всі, а тільки окремі категорії людей. Тому це не соціологічне опитування, а чисто політична історія", – зазначив соціолог.

Єременко додав, що якщо питання від Зеленського не матимуть юридичної сили, то вони можуть бути будь-якими. Але тоді немає сенсу проводити їх як суцільні, на всіх виборчих дільницях.

"Це просто безглузді витрати ресурсів на те, щоб отримати нерепрезентативні дані, ці дані будуть репрезентативні тільки для 50-60% населення, які прийдуть на вибори", – підсумував він.

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