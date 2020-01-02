Президента України Володимира Зеленського чекає критична точка, якою є вирішення ситуації на Донбасі.

Саме від цього залежить, як довго Зеленський залишатиметься впевненим лідером суспільної довіри. Таку думку висловила директорка фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна "РБК-Україна".

Вона зазначила, що жодному президенту України не вдавалося зберегти довіру суспільства протягом року.

"Рік – це дуже багато, у нас ще ніхто стільки не витримував, якщо брати попередніх президентів. Є критична точка, дуже важлива, – це вирішення ситуації з Донбасом. Фактично, рішення в Парижі були просто відкладені, ні про що конкретне не домовилися. Що буде ухвалено через чотири місяці, на наступному саміті, невідомо. Думаю, вже доведеться якісь рішення ухвалювати. Це означає, що серед певної частини громадян він втратить підтримку", – зазначила Бекешкіна.

За її словами, жоден із компонентів особливого статусу для Донбасу – мова, "народна міліція" тощо – не користується підтримкою більшості українців.

"Народ ділиться з питання прямих переговорів із так званими республіками, щодо статусу російської мови. Але головні вимоги, які висуває Росія, не сприймаються ніде, в жодному регіоні країни", – підкреслила соціологиня.

Вона додала, що це питання може серйозно підкосити рейтинги Зеленського. Також українці переймаються тим, що буде з економікою і чи не впаде гривня. Крім того, хвилювання викликають звинувачення волонтерів, що почастішали.

"Ну й ковзанка під Офісом президента дуже нагадує "йолку". Але до квітня вона однаково не достоїть, а зараз начебто ніхто й не збирався чогось робити щодо Донбасу", – підсумувала вона.

Соціологиня назвала критичну точку в президентстві Зеленського УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бекешкіна повідомила, що Зеленський поки не ухвалив жодного рішення, яке б розділило українське суспільство. Це дозволяє йому досі користуватися популярністю серед народу.

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