Так вот ты какой, социальный лифт "Слуги народа".

Александр Юрченко был задержан за кражу четырех бутылок пива "Старопрамен" в магазине "Каштан".

По данным источников Цензор.Нет в Национальном антикоррупционном бюро, в ход расследования вымогательства взятки народным депутатом Юрченко было установлено, что 25 ноября 2009 года в журнале регистрации преступлений Голосеевского районного управления внутренних дел было зафиксировано задержание Юрченко Александра Николаевича, 1988 года рождения, за кражу четырех бутылок пива "Старопрамен" в магазине "Каштан" по адресу Большая Васильковская, 92.

4 декабря 2009 года по делу был выписан отказ в возбуждении уголовного дела (с кем-то порешали), отказной материал номер 8908. На данный момент сам отказной материал по каким-то причинам уничтожен. Однако наличие следов регистрации преступления делает необходимым служебную проверку.

Это обстоятельство может быть одной из причин, почему Офис президента так долго пытался скрыть Юрченко от предъявления подозрения - вероятно, время использовалось для зачистки некоторых документов. Факт включения в списки Слуг людей с неблаговидными фактами в биографии, которые скрывались при выдвижении в кандидаты в депутаты может нанести огромный ущерб нынешней избирательной кампании Слуг на местных выборах.

Судя по записям, опубликованным НАБУ, а также согласно источникам во фракции Слуга народа, Юрченко был выдвинут на 211-й округ по представлению одного из самых влиятельных Слуг - народного депутата Андрея Холодова. Сам Холодов связи с Юрченко отрицает. Однако судя по разговорам подозреваемых на видеозаписях и по реальному влиянию Холодова в Киеве и в Офисе президента эта версия представляется вполне вероятной. Холодову принадлежит крупнейшая сеть киосков в Киеве по продаже сигарет.

В настоящий момент Юрченко находится в своем доме, и уклоняется от вручения подозрения детективами НАБУ. Юрченко за взятку в 13 тысяч долларов внес правки в законопроект "Об управлении отходами", и просил у детектива НАБУ 3% доли в бизнесе - "кусок великого пірога".

Поэтому у нас пока нет возможности проверить данную информацию у самого депутата. Александр Николаевич, срочно выходите за уведомлением о подозрении, давайте интервью.