"Соромно за Україну!" У мережі спалахнув скандал через відомого шоумена в партії Зеленського

Користувачі мережі бурхливо відреагували на рішення відомого телеведучого і пародиста Олександра Скічка приєднатися до команди президента України Володимира Зеленського.

Напередодні Скічко повідомив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу" по мажортарному округу. Але далеко не всі користувачі мережі підтримали таке рішення.

Зокрема, не змогла стримати злості і журналістка Соня Кошкіна. "Ще один гламурний хлопчик йде"міняти систему". Експерт. Ведучий корпоративів чи як там? Ні, ну а що? Ех, горе-гірке, нудота-нудотна", - написала вона.

Скічко і Зеленський

"Ваше рішення заслуговує нуль поваги. Соромно за Україну", "При всій повазі, але це перебір", "Саша, навіщо тобі це треба?" "А давайте нехай всі актори, співаки, музиканти та іже з ними підуть в політику. Заживемо", "Тільки тебе там не вистачало", - обурюються інші користувачі.

При цьому варто відзначити, що багато з них підтримали Скічка, побажавши йому удачі і висловивши впевненість, що він зможе стати корисним державі в ролі нардепа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше від "Слуги народу" по мажоритарці в Раду зібрався ще один відомий шоумен Сергій Сивохо, який в останні роки був задіяний у проекті Зеленського "Ліга сміху".

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