ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт
Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Соромно за Україну!" У мережі спалахнув скандал через відомого шоумена в партії Зеленського

2.5тЧитати матеріал російською

Користувачі мережі бурхливо відреагували на рішення відомого телеведучого і пародиста Олександра Скічка приєднатися до команди президента України Володимира Зеленського.

Напередодні Скічко повідомив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу" по мажортарному округу. Але далеко не всі користувачі мережі підтримали таке рішення.

Зокрема, не змогла стримати злості і журналістка Соня Кошкіна. "Ще один гламурний хлопчик йде"міняти систему". Експерт. Ведучий корпоративів чи як там? Ні, ну а що? Ех, горе-гірке, нудота-нудотна", - написала вона.

Новини
Люди Зеленського: хто йде від ''Слуги народу'' по мажоритарних округах

Скічко і Зеленський

Скічко і Зеленський

"Ваше рішення заслуговує нуль поваги. Соромно за Україну", "При всій повазі, але це перебір", "Саша, навіщо тобі це треба?" "А давайте нехай всі актори, співаки, музиканти та іже з ними підуть в політику. Заживемо", "Тільки тебе там не вистачало", - обурюються інші користувачі.

При цьому варто відзначити, що багато з них підтримали Скічка, побажавши йому удачі і висловивши впевненість, що він зможе стати корисним державі в ролі нардепа.

"Соромно за Україну!" У мережі спалахнув скандал через відомого шоумена в партії Зеленського
"Соромно за Україну!" У мережі спалахнув скандал через відомого шоумена в партії Зеленського
"Соромно за Україну!" У мережі спалахнув скандал через відомого шоумена в партії Зеленського
"Соромно за Україну!" У мережі спалахнув скандал через відомого шоумена в партії Зеленського
"Соромно за Україну!" У мережі спалахнув скандал через відомого шоумена в партії Зеленського
"Соромно за Україну!" У мережі спалахнув скандал через відомого шоумена в партії Зеленського
"Соромно за Україну!" У мережі спалахнув скандал через відомого шоумена в партії Зеленського
"Соромно за Україну!" У мережі спалахнув скандал через відомого шоумена в партії Зеленського
"Соромно за Україну!" У мережі спалахнув скандал через відомого шоумена в партії Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше від "Слуги народу" по мажоритарці в Раду зібрався ще один відомий шоумен Сергій Сивохо, який в останні роки був задіяний у проекті Зеленського "Ліга сміху".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Олександр СкічкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
33
5
Смішно
1
Цікаво
9
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
чернобай виктор
чернобай виктор
Народ охренел по полной????
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Животные... Не сожрали- уже успех...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Dell Alex
Dell Alex
Дурики, вы выбрали клоуна - чего вы теперь хотите? Живите на арене. Беда только в том, что вместе с вами вы заставили жить на арене и нас.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel