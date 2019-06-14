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/Політика

"Соромно!" Саакашілі обізвав Україну країною третього світу. Відеофакт

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Лідер партії "Рух нових сил", екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі назвав Україну країною третього світу.

Така заява пролунала під час інтерв'ю радіо "НВ". "Це соромно. Я не бачив у світі українця, який сидить, склавши руки, який весь час не створює навколо себе організацію, який весь час не хоче працювати, осягати і так далі. Так чому країна повинна виглядати, як субсахарна Африка?" – обурився він.

При цьому Саакашвілі заявив, що Нігерія – найбільш корумпована країна в світі – дуже схожа на Україну. "Хіба наша мрія була бути схожим на передмістя Лагоса?" – запитав політик.

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Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, ц четвер, 13 червня, партія "Рух нових сил" оприлюднила список кандидатів, які братимуть участь у позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня.

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Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
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Ltava Vlad
Ltava Vlad
Кому интересно мнение Сраки швили .
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Putin Serjio
Putin Serjio
Я бы даже сказал что 4 мира
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CARGO 100
CARGO 100
"Рух новых сил" в Раду! Он вас научит как в Грузии по безвизу виноград топтать для вина, а то все грузины в Москве розами торгуют ...
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
CARGO 100, и русских режут, забыл недавний инцидент ?
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