"Соромно!" Саакашілі обізвав Україну країною третього світу. Відеофакт

Лідер партії "Рух нових сил", екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі назвав Україну країною третього світу.

Така заява пролунала під час інтерв'ю радіо "НВ". "Це соромно. Я не бачив у світі українця, який сидить, склавши руки, який весь час не створює навколо себе організацію, який весь час не хоче працювати, осягати і так далі. Так чому країна повинна виглядати, як субсахарна Африка?" – обурився він.

При цьому Саакашвілі заявив, що Нігерія – найбільш корумпована країна в світі – дуже схожа на Україну. "Хіба наша мрія була бути схожим на передмістя Лагоса?" – запитав політик.

Міхеїл Саакашвілі Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, ц четвер, 13 червня, партія "Рух нових сил" оприлюднила список кандидатів, які братимуть участь у позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня.

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