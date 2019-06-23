Соратника Януковича не пустили на вибори в Раду

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати колишньому главі адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Клюєва, який висувався від "Ліберальної партії України".

Про це в неділю, 23 червня, повідомила в Facebook громадянська мережа "Опора". Крім нього, відмову отримали ще 20 осіб.

Відзначається, що Клюєва не допустили до участі у виборах через те, що він не проживав на території України з 2014 року, як того вимагає законодавство.

Андрій Клюєв zloy-odessit.livejournal.com

При цьому, представник Ліберальної партії заявив під час засідання, що останні 5 років Клюєв проживає в місті Донецьк, а Донецьк – це українська територія. Тому, за його словами, підстав для такого рішення у ЦВК не було.

Відзначимо, Клюєв збирався балотуватися до Верховної Ради за 46-м виборчим округом у Донецькій області.

Також стало відомо, що в реєстрації відмовили народним депутатам Володимиру Парасюк і Аркадію Корнацьких через невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат Євген Мураєв заявив, що Єфремов увійде до першої десятки виборчого списку "Оппоблока" на позачергових виборах до Верховної Ради в 2019-му.

У Центрвиборчкомі заявили, що будь-які зміни у виборчому списку, ухвалені з'їздами цих партій після встановленого терміну, а саме 10 червня, неможливі, отже Єфремов піти на вибори не зможе.

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