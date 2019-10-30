Соратника Медведчука застали за "важким" заняттям у Раді. Фото

У середу, 30 жовтня під час засідання Верховної Ради нардеп фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Чорний вибирав в інтернет-магазині гирі.

Фото з політиком опублікував телеграм-канал "Інформатор".

Відзначається, що до обрання в Віктор ВР Чорний був директором компанії "Шторм", яка надає охоронні послуги одному з лідерів "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку. У 2019 увійшов до списку "ОПЗЖ" під номером 27. Член комітету ВР з питань антикорупційної політики.

Вже на посаді нардепа Чорний взяв собі в помічники художницю і модельєра Наталю Ілларіонову.

Віктор Чорний в Раді інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 жовтня в залі засідання Верховної Ради, нардеп Богдан Яременко домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Після політик підтвердив, що інтимне переписування про надання секс-послуг перебувала в його телефоні. Однак він заявив, що свою бесіду в телефоні він спеціально сфабрикував.

Чорний і Медведчук Українська правда

Пізніше депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Ківа висміяв секс-переписку на засіданні Ради, за якою застукали "слугу народу" Яременко.

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