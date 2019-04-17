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Соратник Януковича і нинішньої влади заявив про підтримку Зеленського

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Співголова депутатської групи "Відродження", нардеп Віталій Хомутиннік висловив підтримку кандидату в президенти Володимиру Зеленському.

Про це Хомутиннік заявив у коментарі для НВ, додавши, що буде підтримувати законопроекти Зеленського в разі його перемоги на президентських виборах.

"В цілому ми маємо намір підтримувати Зеленського, особливо в період, коли у нього ще не буде свого представництва у Верховній Раді... Я не виключаю, що до наступних виборів у парламенті може сформуватися ситуативна коаліція для підтримки його ініціатив", – сказав він.

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За словами нардепа, він, "як і більшість українців, сподівається, що після зміни влади в країні будуть зміни в кращу сторону".

"Більшість депутатів, незалежно від партійної приналежності, голосували за Володимира Зеленського як за майбутнього президента", – заявив Хомутиннік.

Відзначимо, в групу "Відродження" входять 24 депутати, вона була сформована з колишніх членів "Партії регіонів", лідером якої був екс-президент Віктор Янукович.

Віталій Хомутиннік

Віталій Хомутиннік

Деловая столица

Нагадаємо, Хомутиннік є бізнес-партнером одіозного олігарха Павла Фукса. Раніше OBOZREVATEL стало відомо, що вони через підставний аукціон придбали найбільший ТРЦ Respublika, яким володів олігарх Дмитро Фірташ.

Також у січні з'явилася інформація, що Хомутиннік і Фукс потрапляють під спецрозслідування ФБР через співпрацю олігарха з Федеральною службою безпеки РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, рейтинг Зеленського майже в три рази більший, ніж у Порошенка. За новоспеченого політика готові проголосувати 72,2% виборців.

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Особи
Віталій ХомутинникВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Ага, и прямо на лице этого депутата видна эта "лучшая сторона"
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Этот хомутынник образчик политической проституции ,ждём .. следующим будет гончаренко
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Та шо ж ты "палишь" Вову - "новое лицо")))
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