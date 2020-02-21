Розпалювання ворожнечі: хто стоїть за телеканалами Медведчука

Народний депутат попереднього та нинішнього скликань і близький соратник українського політика й кума президента РФ Віктора Медведчука – Тарас Козак, також є власником телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

Сам політик не веде публічне життя, і OBOZREVATEL вирішив розібратися, хто фінансує медіа, які влилися в російську пропагаду, за що вже мають попередження від Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Перші зв'язки з Медведчуками

Тарас Козак народився у Львові в 1972 році. Вищу освіту здобув на економічному факультеті Львівського сільськогосподарського інституту, де вивчав бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності. У 1995 році пішов здобувати другу вищу освіту до Львівського університету за спеціальністю "Правознавство".

Кар'єру Козак розпочав ще в 1993 році в Державній податковій службі Львова, досить швидко дослужившись до старшого ревізора-інспектора. А за п'ять років став начальником Управління оперативного контролю.

Тарас Козак "112"

У 1998 році він переводиться до Державної податкової адміністрації Львівської області, і вже за три роки стає заступником голови ДПА. Варто зазначити, що такому швидкому кар'єрному зростанню Козак був зобов'язаний нікому іншому, як брату чинного народного депутата від "Опозиційної платформи" Віктора Медведчука – Сергію. Саме з кінця 90-х простежується їхній тісний зв'язок із Козаком.

У 2003 році податківець переходить у митницю, обійнявши посаду глави Західної регіональної митниці, а в 2004 році ще й стає заступником голови Митної служби України.

На цьому посту Козак пробув цілих п'ять років, переживши трьох начальників. У 2009-2010 роках його призначили тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Одеської митниці.

Схеми на митниці

Про те, що відбувалося на митниці, коли нею керував Козак, також писали багато місцевих ЗМІ, а з одним із видань майбутній нардеп навіть судився. Водночас він знайшов свої методи, як насолити керівництву медіа.

Один зі співзасновників "Львівської газети" Ярослав Рущишин згадує, як через сварку з Козаком він мав великі проблеми з відправленнями вантажів, внаслідок чого отримував значні штрафні санкції. "Ну але це робилося все, щоб нашкодити моїй підприємницькій діяльності. І коштувало нам це досить дорого", – розповідає Рущишин.

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Про схеми Козака на митниці також писали на тематичних форумах. Один із читачів поділився інформацією від свого знайомого, який безпосередньо працював на пункті пропуску "Шегині". За його словами, за 12-годинну зміну працівники нібито збирали від 30 до 80 тис. доларів. Якщо середню суму в 60 тис. доларів помножити на кількість змін, виходить, що за місяць у "Шегині" накопичувалося 3 млн 600 тис. доларів готівкою. І це був тільки 2004 рік.

Всю виручку везли у Львів до заступника Козака, де вона нібито успішно дерибанилася.

Тарас Козак

"Зароблені" гроші митник не соромився витрачати на елітний одяг, аксесуари, авто й вести розкішний спосіб життя в дорогих ресторанах. Мабуть, один із небагатьох гучних скандалів із Козаком у 2000-х роках стосується придбання ним літака ЯК-42 – його вдалося купити через пов'язану фірму, а ввезти в Україну нібито без сплати будь-яких податків. Тоді він став фігурантом кримінальної справи, яку розслідувала податкова поліція.

Крім цього, журналісти згадали, що в 2009 році, коли Козак обіймав посаду заступника глави Державної митної служби, у нього з'явилася земельна ділянка в Криму вартістю в 17,4 млн грн. Дані про це відображені в його декларації.

Прихід у політику

Піти в народні депутати Козак збирався ще в 2006 році, але пролетів на виборах разом із блоком Наталії Вітренко. Наступного разу він спробував у 2010 році – вирішив почати з посади депутата Львівської обласної ради. І тоді політик був заступником голови ГО "Центр правової держави", керівником якої значився Віктор Медведчук.

Володимир Путін і Віктор Медведчук

І саме зв'язок з українським олігархом допоміг Козаку стати народним депутатом від "Опозиційного блоку" в 2014 році.

У своєму новому статусі парламентар не відрізнявся особливою активністю: більшість засідань просто пропускав, а в голосуваннях підтримував політику партії. До речі, в Раді і 8-го, і 9-го скликань, нардеп є членом Комітету з питань податкової і митної політики, що свідчить про те, що він зберігає свій вплив на митниці.

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Бізнес-скандали

Один із гучних скандалів, пов'язаних із Козаком, стосується тютюнової компанії "Тедіс Україна". З'ясувалося, що він володіє чотирьма офшорними фірмами, одна з яких є співвласницею компанії.

У грудні 2017 року АМКУ визнав компанію монополістом і оштрафував на 430 млн грн.

Втім, у 2018 році Козак визнав, що є лише номінальним власником офшорів, які володіють "Тедісом", але справжнього власника не назвав. Водночас тютюнового монополіста пов'язують із Медведчуком, на його слід у "Тедіс Україна" вийшли і в Генеральній прокуратурі, хоча в самій компанії це заперечують.

Після розслідування одна з офшорних компаній Havanor Management Limited вибула зі структури власності тютюнового монополіста. Незважаючи на це, її власниця Turul Investments Limited в 2019 році виплатила Козаку понад 52 млн гривень.

Декларація Козака

Але не один "Тедіс" пов'язує Козака й Медведчука. Журналісти "Наших грошей" дізналися, що постачання дизеля з РФ, якими займається Медведчук, здебільшого відбувається по трубопроводу ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс".

"ПрикарпатЗахідтранс", як з'ясувалося, належить якомусь Анатолію Шоферу. Власник зареєстрований в одному будинку з українцем Андрієм Полянським, який раніше очолював компанію "Керамбуд". Її засновниками є Богдан Козак (брат нардепа) і Сергій Медведчук (брат Віктора).

Журналісти вважають, що політик веде переговори від імені Медведчука, які стосуються постачання палива.

Ще про тісний зв'язок Медведчука й Козака свідчить місце проживання останнього. Народний депутат орендує будинок у "Інвестиційної компанії "Спорт-Тур", що належить дружині Медведчука – Оксані Марченко.

Віктор Медведчук і Оксана Марченко

Також він має приймальню в тому ж столичному будинку, що й офіс кума Володимира Путіна та його громадського руху "Український вибір".

Крім того, Козак задекларував бізнес в анексованому Криму. У його декларації вказана будівельна компанія ТОВ "Добробут-Інвест", що є клоном ТОВ "Добробут-Інвест" з московською пропискою.

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Спільний бізнес з Марченко

Скандальна новина про зв'язки цивільної дружини Козака з дружиною Медведчука з'явилася восени минулого року. У розслідуванні програми "Схеми" йдеться, що Лавренюк є уродженкою Львова та має громадянства відразу України й Росії.

З реєстру юридичних осіб РФ журналісти дізналися, що вона володіє 25% акцій компанії "НЗНП Трейд", яка займається видобуванням нафти в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії. Дружина Медведчука Оксана Марченко має 61% в цьому підприємстві.

Медіаімперія

Зв'язки з Медведчуком пояснюють і раптову купівлю нардепом трьох великих телеканалів України: NewsOne, "112 Україна" і Zik. Особисто для Козака, який веде не надто активну політичну діяльність і сам не з'являється в ефірах, таке надбання не має сенсу. А ось для його близького соратника й наставника – цілком.

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Телеканали були придбані точнісінько до президентських виборів у 2019 році, і вони стали досить серйозною платформою для розкручування партії Медведчука ОПЗЖ. За даними інформаційно-аналітичної системи "Семантрум", після того як у цих ЗМІ з'явився новий власник, згадувати про діяльність Медведчука вони стали в декілька разів частіше.

Так, вищезгадані ресурси неодноразово висвітлювали візити Медведчука й Козака в Москву, де чинні нардепи домовлялися про тісну співпрацю з путінською партією "Єдина Росія". А також газові переговори з тодішнім премєр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

Тарас Козак NewsOne

Після зміни власника, в жовтні 2018 року Верховна Рада звернулася до Ради національної безпеки з проханням розглянути можливість накладення санкцій на телеканали "112 Україна" і NewsOne. Втім, пізніше РНБО вирішило не штрафувати ці ЗМІ.

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Але 26 вересня 2019 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення. Зараз рішення оскаржується в Окружному адміністративному суді Києва. Причиною називають зміну програмної концепції телеканалу, в якій Нацрада відмовляла 30 разів.

А тим часом Нацрада просить суд анулювати ліцензію на мовлення телеканалу NewsOne. Офіційна причина – розпалювання ворожнечі за мовною ознакою.

Декларація Козака

За даними за 2018 рік, нардеп володіє двома будинками загальною площею в 900 м/кв у Львівській області та Києві, а також земельною ділянкою площею 43 тис м/кв у анексованому Криму.

У власності депутата кілька швейцарських годинників (серед яких Rolex і Breguet) і діамантові запонки. З авто Козак вказав лише легковик Audi A8 2011 року випуску.

Згадав також нардеп і права на групу компаній, яким належать телеканали й сайти "112" і NewsOne. Загальна вартість, згідно з декларацією, оцінюється в 98 млн гривень.

Декларацію за 2019 рік політик поки не подавав. У ній повинна бути вказана інформація про придбання прав на телеканал ZIK.

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