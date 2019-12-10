Головна Новини
10 грудня • оновлено в 16:40
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Україна безсила": соратник Горбачова спрогнозував деградацію Донбасу

2.3т
Читати матеріал російською

Російський політолог, історик, радник експрезидента СРСР Михайла Горбачова Віктор Мироненко заявив, що доля окупованих територій Донбасу "найближчим часом буде сумною".

Такого висновку він дійшов, проаналізувавши "нормандський саміт", що відбувся 9 грудня в Парижі. Про це він написав у блозі OBOZREVATEL.

"Зважаючи на все, що я вчора спостерігав на цих переговорах, доля Донбасу буде дуже й дуже сумною. Принаймні, тієї його частині, яка не контролюється Україною", – сказав він.

Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Луганської області

Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Луганської області

Офіційний сайт президента України

На думку Мироненка, причина полягає, насамперед, у позиції російської сторони, яка не готова "ні на йоту" міняти своєї позиції. "Українські молоді політики, Україна вчора в Парижі спробувала зробити так, щоб цю долю полегшити, щоб почати там відновлення тощо. Але позиція протилежної сторони не дозволяє цього зробити", – констатував політик.

Новини
Контроль кордону на Донбасі: Аваков заговорив про компроміс із ОРДЛО

На його думку, в ситуації, що склалася, Україна не може допомогти людям, які проживають на окупованих територіях Донбасу. "Але треба зробити те, що можна зробити. Принаймні, якось забезпечити виплату пенсій, припинити там стрілянину. Але це все з того, що поки що може зробити Україна", – зауважив він.

За оцінками Мироненка, "доля Донбасу найближчим часом, на жаль, буде сумною. Частина цього регіону й надалі деградуватиме".

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт у "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі. Всі подробиці, фото й відео – в матеріалі OBOZREVATEL.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Віктор Мироненко
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
2
Смішно
14
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги