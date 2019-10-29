Соратник Горбачова назвав "найменш болісний" варіант для Донбасу

Російський політолог, історик, соратник президента Радянського Союзу Михайла Горбачова Віктор Мироненко заявив, що найменш болісний для України варіант вирішення війни на Донбасі – заморожений конфлікт.

"На мій погляд, на сьогоднішній день найменш болісний і найменш небезпечний варіант розвитку подій, на мій превеликий жаль, це заморожений конфлікт", – констатував він в блозі OBOZREVATEL.

У цьому контексті політик припустив, що "найближчим часом змінити позицію, зайняту російською адміністрацією, не вдасться". Виходячи з цього він визнав приреченими на невдачу будь-які спроби домовитися з Росією в будь-якому форматі переговорів, включаючи нормандський.

Позиція України по Донбасу - абсолютно правильна, заявив політик

"Всім експертам, всім спостерігачам абсолютно ясно, яку мету переслідує російська адміністрація в цьому конфлікті. Ця мета дуже проста. Вона полягає в тому, щоб максимально ускладнити Україні рух в тому напрямку, в якому вона рухається, тобто до інтеграції з Європейським Союзом, до певного новому режиму четвертої української республіки", – сказав Мироненко.

"Тому допоки Володимир Володимирович (Путін, – Ред.) президент Російської Федерації, думаю, очікувати якихось серйозних змін тут не доводиться", – зауважив політик.

У той же час він підкреслив: позиція України, її відкритість для переговорів і твердість у дотриманні національних інтересів – "це абсолютно правильна позиція". "Але життя складніше", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко запевнив: президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним. "Він говорив з ним по телефону тричі. Я впевнений, що він чітко усвідомлює, що можна і як можна досягти", – сказав міністр.

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