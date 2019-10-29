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29 жовтня • оновлено в 17:10
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Соратник Горбачова назвав "найменш болісний" варіант для Донбасу

1.6т Читати матеріал російською

Російський політолог, історик, соратник президента Радянського Союзу Михайла Горбачова Віктор Мироненко заявив, що найменш болісний для України варіант вирішення війни на Донбасі – заморожений конфлікт.

"На мій погляд, на сьогоднішній день найменш болісний і найменш небезпечний варіант розвитку подій, на мій превеликий жаль, це заморожений конфлікт", – констатував він в блозі OBOZREVATEL.

У цьому контексті політик припустив, що "найближчим часом змінити позицію, зайняту російською адміністрацією, не вдасться". Виходячи з цього він визнав приреченими на невдачу будь-які спроби домовитися з Росією в будь-якому форматі переговорів, включаючи нормандський.

Позиція України по Донбасу - абсолютно правильна, заявив політик

Позиція України по Донбасу - абсолютно правильна, заявив політик

"Всім експертам, всім спостерігачам абсолютно ясно, яку мету переслідує російська адміністрація в цьому конфлікті. Ця мета дуже проста. Вона полягає в тому, щоб максимально ускладнити Україні рух в тому напрямку, в якому вона рухається, тобто до інтеграції з Європейським Союзом, до певного новому режиму четвертої української республіки", – сказав Мироненко.

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"Тому допоки Володимир Володимирович (Путін, – Ред.) президент Російської Федерації, думаю, очікувати якихось серйозних змін тут не доводиться", – зауважив політик.

У той же час він підкреслив: позиція України, її відкритість для переговорів і твердість у дотриманні національних інтересів – "це абсолютно правильна позиція". "Але життя складніше", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко запевнив: президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним. "Він говорив з ним по телефону тричі. Я впевнений, що він чітко усвідомлює, що можна і як можна досягти", – сказав міністр.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Віктор Мироненко Володимир Путін
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Горбачев гoвнo и соратник у него гoвнo.
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