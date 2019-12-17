Государственное бюро расследований ведет дело о выдаче квартир 28 руководящим сотрудникам СБУ в незаконно построенном жилом комплексе "Джек-хаус" в центре Киева - расследование идет по статье злоупотребление служебным положением (ст.364) и получение неправомерной выгоды (ст.368)
18 ноября 2019 года следственный судья Печерского суда С.Шапутько обязал Службу безопасности Украины предоставить следователю Государственного бюро расследований Юрию Гуслякову доступ к засекреченным декларациям группы бывших при Порошенко 28 руководящих сотрудников СБУ, по которым идет расследование, в том числе:
- экс-первого заместителя председателя СБУ - начальника главка "К" Павла Демчины;
- экс-заместителя главы СБУ Олега Фролова (куратора прослушки)
- экс-заместителя главы СБУ Виктора Кононенко (куратор департамента защиты национальной государственности)
- следователя СБУ Андрея Киптенко (сына экс-начальника департамента хозяйственного обеспечения СБУ Владимира Киптенко);
- экс-помощника начальника департамента хозяйственного обеспечения СБУ Игоря Мейдича;
- экс-начальника департамента защиты национальной государственности Данилы Доценко;
- экс-начальника департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности Александра Климчука;
- экс-замначальника главка "К" Ивана Дралюка;
-экс-замначальника главка "К" Алексея Кошина;
-экс-замначальника главка "К" Сергея Коваленко;
- экс-помощника Демчины Тамары Момотенко;
- экс-замначальника экономической контраразведки Андрей Балашов;
- экс-главы аппарата СБУ Игоря Гуськова;
- начальника управления специальных операций Александра Устименко;
- замначальника управления специальных операций Григория Галагана;
- экс-главы СБУ Днепропетровской области Андрея Олийныка;
- экс-главы СБУ Закарпатской области Ивана Рудницкого;
Расследование идет в рамках дела о постройке жилого комплекса "Джек-хаус", которое было открыто Генеральной прокуратурой в 2018-м году.
Известный жилой комплекс "Джек-хаус" на бульваре Леси Украинки в центре Киева был построен по договору на земле, выделенной для СБУ компанией "Познякижилбуд" в обмен на жилье. Однако в нарушение согласованного городскими властями проекта Мхитаряны построили пять дополнительных этажей. Чтобы избежать претензий, квартиры в комплексе были выделены жилищной комиссией СБУ в основном высшему командному составу.
Особенно постыдно, что генерал Киптенко - завхоз СБУ, который курировал этот договор, не погнушался выписать элитные квартиру своему сыну и своему помощнику. Такие "мутки" очень плохо восприняты личным составом СБУ, где вопросы проживания и выделения служебного жилья стоят очень остро. При этом полученную служебную квартиру генерал Кононенко мгновенно приватизировал. Справедливости ради, ряд фигурантов расследования после открытия уголовного дела в выделенные им квартиры переезжать отказались.
Что ж, теперь посмотрим, каковы будут результаты расследования.
Ответственность должны понести не те, кто заселился, а руководство СБУ и жилищная комиссия, которые приняли решение о такой сомнительной сделке.
Самое интригующее, посмеет ли новая власть предъявить какие-либо претензии к компании "Познякижилбуд", которая надстроила этажи в нарушение проекта, и будут ли привлечены чиновники Государственной строительно-архитектурной инспекции, которые незаконно согласовали сдачу в эксплуатацию жилого комплекса. За СБУшников сейчас никто не заступится, но большинство из них к этому делу не пришьешь. А вот посмеют ли в ДБР замахнуться на тех, кто в реальности стоял за проектом?
Пока никто не трогает ни чиновников, ни "смотрящих" братьев Горовых, ни Мхитарянов. Ну что, как обычно, "обилетят" и спишут дело в архив, или что-то поменяется?
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