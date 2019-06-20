"Солідарна молодь" приєднається до акції проти поновлення на посаді Портнова у Київському університеті ім. Шевченка

"Солідарна молодь" підтримує акцію студентів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка проти працевлаштування колишнього заступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова на кафедрі конституційного права КНУ.

Про це повідомили на сайті партії "Європейська солідарність". "Разом зі студентами ми вимагатимемо від ректора КНУ ім. Тараса Шевченка Леоніда Губерського скасування наказу про працевлаштування Портнова", — йдеться у заяві.

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Також "Солідарна молодь" звернулася до ректорату університету з вимогою припинити тиск на студентів, які стали на захист честі та репутації свого університету.

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"Сьогодні до акції також приєднаються і народні депутати від партії "Європейська солідарність", які закінчили Київський Національний університет імені Тараса Шевченка", — додали у політсилі.

Акція відбуватиметься без партійної символіки та прапорів. Учасники акції збираються 20 червня о 18.30 біля червоного корпусу університету (вул.Володимирська, 60).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Європейська солідарність" 19 червня подала документи до ЦВК.

У списку політсили відбулися зміни. Наталю Баласинович, що стала фігуранткою відеоскандалу із перепалкою з поліцейськими, виключили зі списку кандидатів у депутати від "ЄС".

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