Сьогоднішній вечір – та переломна дата, коли цифри на табло виставлять рахунок і діагноз.

Діагноз влади, яка рік тому зібрала небачений кредит народної довіри. Яка знесла з Олімпу "класичні" українські партії і політиків, які за 20 останніх років корінням так міцно вросли в свої владні крісла, що здавалося – вони вічні.

І продовжувала зносити все, що бачила на своєму шляху.

У якій, при наявності бажання і знань, могло вийде все. І ми б вже жили напевно якщо не в зовсім інший, але в почала змінюватися країні. З іншим настроєм, інший перспективою, іншими планами і розрахунком на майбутнє.

З іншого статистикою народжуваності, еміграції, інфляції і ВВП.

Тієї, що наближається до тієї "країні моєї мрії", яку обіцяв Зе.

Ця влада не змогла і не захотіла стати іншою.

Її погубили марнославство, самовпевненість, жадібність, дурість, дурість, дріб'язковість, хамство - багато чого.

Замість того, щоб боротися з корупцією – нова влада її очолила. Замість того, щоб зламати схеми і потоки – вони щільно на них сіли, провели ротацію рішал.

Вони продовжили годуватися з рук олігархів – як це тривало десятиліттями сучасної української історії.

Вони продовжували красти – хто по крупному, хто по дрібницях.

У розпал страшної пандемії – вони пиляли гроші на "Великому крадівництві".

І тут, два тижні тому, у них почало проступати прозріння.

Коли стало зрозуміло, що 25 жовтня – це не колись в прекрасному далеко, а вже ось-ось.

І доведеться тримати відповідь перед виборцями за півтора року перебування при владі.

Було кинуто на амбразуру залишки недоумкуватого креативу.

Гарант раптом згадав, що він нам "заборгував" своє Послання. Зважився на інтерв'ю "класичним ЗМІ". Украй раптом вирішив побалувати нас, милостиво дозволивши реалізувати "народовладдя", яке насправді виглядає жалюгідним, цинічним фарсом.

Пізно.

Занадто пізно ви вирішили знову купити нас своїм бажанням що-небудь показати.

Сьогодні ввечері буду в гостях у Шустера, який в прямому ефірі презентує результати перших екзитполів.

Ми всі разом побачимо і почуємо оцінку народу.

Після цього багато чого зміниться.

Вам доведеться стримати свій апломб влади, рік хвалиться моновелічіем.

Вам доведеться поміняти тон спілкування з елітами.

З медіа-елітами, з класичними медіа, які ніби як були не потрібні, а за фактом – без них нікуди.

З регіональними елітами, які зміцняться і будуть тикати президенту дулі по кожному зручному приводу. тепер

Вам доведеться визнати убогість формату і перестати говорити зі своїм народом "відосікамі".

Вам доведеться навчитися вести діалог.

У тому числі з опонентами, які готові ділитися розумними порадами, але на яких ви до цього дня плювати хотіли.

Вам доведеться струсити пил і почитати ваші передвиборчі програми. Чесно розповісти нам, чому не зроблено майже нічого, і як ви збираєтеся, як відстає школяр, наганяти навчальну програму.

Вам доведеться вийти і публічно вибачитися перед усіма нами, за бездарно просрали півтора року життя кожного з нас і країни в цілому.

І розповісти, як ви розпорядитеся отриманим сьогодні результатом.

Це ваш останній шанс перед відходом в політичне небуття.