Сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п’ятій колоні" — Порошенко

Люстрація 2014 року стосувалась осіб, які були причетні до злочинів проти Майдану, голосували за диктаторські закони 16 січня і закликали Путіна ввести війська в Україну, – про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" нагадав у прямому ефірі телеканалу "Україна", коментуючи законопроект щодо так званої нової "люстрації", в тому числі і людей, які працювали після Революції Гідності на виборних посадах, повідомляється на сайті "ЄС".

"Коли я вперше почув, я подумав, що це жарт. Що це – передвиборчий піар. Оскільки законопроект був внесений тоді, коли Верховна Рада була вже зачинена. Але зараз я бачу, що ситуація значно серйозніша", – застеріг Порошенко.

Петро Порошенко Прес-служба "Європейської солідарності"

"Є спроба порівняти ситуацію 2014 і 2019 років. Коли була запроваджена попередня люстрація, і те, що запропонували зараз. Попередня люстрація була запроваджена за вбивства на Майдані і політичну відповідальність тих, хто був причетний або схвалював ці вбивства. Попередня люстрація була передбачена за вбивство Небесної сотні, за підтримку законів 16 січня. За команду, яка закликала Путіна ввести війська в Україну і тим самим сприяла легітимізації російської окупації Криму і Донбасу. Це – злочини. Частина цих злочинів – включно з Януковичем – доведена і отримала вирок суду", – наголосив Порошенко.

"Моя команда наступних 5 років боронила державу, забезпечила інтеграцію у Європейський Союз і євроатлантичний альянс. Забезпечила створення армії, захист і створення духовного фундаменту держави", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Вони придумали цю ініціативу для того, щоб розчистити дорогу у владу "п’ятій колоні", пану Портнову – співробітнику Януковича, пану Богдану і таким як вони. Сьогодні була відповідна реакція послів країн "Великої сімки" про категоричну неприйнятність цього", – сказав Петро Порошенко.

"Європейська Солідарність" має захистити європейське майбутнє держави. Це – верховенство права, демократія, рівень життя, справедливі суди. Якщо країни Європейського Союзу кажуть, що люстрація в такий спосіб є категорично неприйнятно, – і тут не можна порівнювати ситуацію 2014 і 2019 років, – я думаю, що це трохи заспокоїть гарячі голови", – заявив Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що ідея про так звану нову люстрацію може свідчити про наміри покарати тих, хто захищав Україну від російського вторгнення і дав їй потужний європейський поштовх – перелік посадовців підозріло збігається із санкційними списками Кремля проти ключових державних діячів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!