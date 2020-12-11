Сьогодні потрібен досвід Тимошенко в роботі над бюджетом, – Фесенко

Епідемія коронавірусу й економічна криза, які розгортаються в країні, вимагають виважених рішень, зокрема, в роботі над бюджетом. У цей період, як ніколи, процес формування державного кошторису на наступний рік потрібно доручити професіоналам, які мають як досвід подолання таких викликів, так і можливість об’єднати навколо себе представників різних політичних сил.

Таке переконання висловив відомий політичний експерт Володимир Фесенко на своїй сторінці у Facebook.

"Під час ухвалення бюджету треба розв'язати два різні завдання одночасно. Треба й оптимізувати проєкт бюджету перед голосуванням (довести його до прийнятної кондиції), і забезпечити потрібну кількість голосів за проєкт бюджету. Мені видається, що, крім зусиль ключових фігур бюджетного комітету, треба створити робочу групу з досвідчених і впливових депутатів із різних депутатських фракцій і груп, які потенційно готові підтримати бюджет", – зауважив Володимир Фесенко.

Експерт переконаний, що ідеальна кандидатура, яка змогла б сьогодні очолити робочу групу з формування Державного бюджету, – голова "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Адже в арсеналі її професійних рис уже є кейси подолання таких викликів. Це і протистояння епідемії та світовій економічній кризі у 2008-2009 роках, і досвід прем’єрства, коли люди були впевнені в новому дні та в тому, що держава зможе їх захистити.

"Наприклад, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко була свого часу і головою бюджетного комітету, і двічі прем'єр-міністром, зокрема, під час кризи 2008-2009 років. Тож у неї є багатий досвід антикризового менеджменту, зокрема, як верстати бюджет у складних кризових умовах. До того ж "Батьківщина" в першому читанні підтримала бюджет. І тепер голоси фракції Ю. Тимошенко будуть далеко не зайвими", – підсумовуючи, наголосив Володимир Фесенко.

Варто зауважити, що "Батьківщина" Тимошенко висловила свою готовність допомагати владі в роботі над бюджетом. Крім того, партія наполягає на потребі створення в Держбюджеті на 2021 рік спеціального антиковідного фонду, гроші з якого не можна було б витрачати ні на що інше, окрім захисту людей від епідемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше політичний аналітик Дмитро Корнійчук назвав Тимошенко єдиним в Україні топменеджером, який розуміє всі глобальні й локальні виклики для країни та здатний формувати світовий порядок денний.