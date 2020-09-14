Соболєв закликав владу зробити тести на COVID-19 безкоштовними та захистити українців

Влада має зробити все можливе, аби захистити людей в умовах прискореного поширення коронавірусу, зокрема, забезпечити їх можливістю своєчасного та доступного тестування. А президенту України Володимиру Зеленському час прозвітувати перед українцями про всі дії у боротьбі з хворобою.

Таку заяву у ході Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та комітетів зробив заступник голови ВО "Батьківщина" Сергій Соболєв.

За словами Соболєва, темпи тестування на коронавірус у країні вже прискорилися, утім потрібно подбати про те, щоб люди мали можливість робити це безкоштовно.

"800 тисяч тестів було проведено вже за останні три тижні. Але ж скільки наші громадяни віддали грошей за ці тести, які, на мій погляд, повинні бути безкоштовні. Це обов’язок української держави, як і будь-якої іншої держави", – зазначив Сергій Соболєв.

Пріоритетним сьогодні, переконаний політик, є питання захисту лікарів, вчителів, учнів. А також забезпечення належних умов навчання в умовах поширення хвороби.

"До героїв-лікарів і молодшого медичного персоналу зараз додаються герої-вчителі. Крім того, ми розуміємо, що у нас тисячі учнів не мають можливості дистанційно вчитися. І не лише в селах, а й у містах так само. Це пов’язано не лише з відсутністю можливості використовувати інтернет-з’єднання, а й з відсутністю засобів для цього. Як ці діти вчаться, виходить, що вони сидять вдома, позбавлені ключового права на освіту?" – обурився Соболєв.

На думку політика, влада повинна подбати й про належні умови захисту для тисяч членів виборчих комісій та виборців, які прийдуть на дільниці 25 жовтня.

"ЦВК потрібно ухвалювати рішення не про опитування у день виборів, яке невідомим чином вже втретє потрапляє у порядок денний з тією ж назвою, але під іншими номерами. Треба негайно уповноважити ЦВК на захист тисяч громадян на виборчих дільницях", – зауважив Соболєв.

За його словами, влада недооцінює загрозу вірусу, а кошти на боротьбу з хворобою витрачає неефективно.

"Ресурс, виділений на боротьбу з коронавірусом і, на жаль, просто розбазарений, бо допомога лікарям, молодшому медичному персоналу тепер вже й вчителям була провалена. Але хворобі потрібно протистояти, й обов’язок влади – захистити людей", – наголосив Сергій Соболєв.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що за статистикою, станом на 14 вересня в Україні зафіксовано майже 2,5 тисячі нових випадків коронавірусного захворювання. При цьому, українська влада витрачає гроші з Фонду боротьби з коронавірусом на ремонт доріг і на закупівлю виробів медичного призначення не першочергової потреби.

При цьому, чергове збільшення кількості захворювань фіксується і поза межами України. Так, днями стало відомо, що Ізраїль закриється на жорсткий карантин через коронавірус.

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