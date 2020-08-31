Соболєв – про уряд України: це влада двієчників, її навіть на другий рік залишати небезпечно

Заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Соболєв назвав уряд України двієчниками і заявив, що підвищення мінімальної зарплати на 270 гривень – це крах, куди країну штовхає її уряд.

Про це він сказав під час виступу на засіданні Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та комітетів. Соболєв наголосив: нехтувати розглядом нагальних питань під час чергової сесії неприпустимо. На розгляд Верховної Ради потрібно виносити важливі та необхідні сьогодні країні ініціативи.

"Ті експерименти, які почалися на фоні підвищення мінімальної заробітної плати на 270 гривень, зменшення протягом останніх трьох місяців тарифів на 2, 3, 5%, а потім їх підняття у півтора рази, те що відбувається сьогодні із мінімальною пенсією, – це фактори, які впливають загалом на ситуацію, коли всі уряди світу незалежно від економічного розвитку, стимулюють свого громадянина та свого споживача. Якщо ви вважаєте, що 270 гривень, які додаєте до мінімальної заробітної плати, – це стимулювання, то, на мій погляд, – це крах, куди нас далі штовхає уряд та його економічна політика", – обурився Соболєв.

"Це – влада двієчників. Їх навіть на другий рік залишати небезпечно для країни", – наголосив він.

Нардеп також закликав негайно створити ТСК, яка б розібралася з оборудками, що відбуваються із вітчизняною атомною енергетикою.

"Хіба ніхто не знає, що державна компанія умисно доводиться до банкрутства через спеціально занижені тарифи? А коли виконувач обов’язків, черговий керівник цієї компанії криком кричить, звертаючись до уряду, народних депутатів зупинити це негайно, то ми будемо зупиняти це через пів року, коли найдешевша електроенергія виявиться найдорожчою, бо компанія буде банкрутом? Те, що зараз відбувається – неприпустимо. Я не хочу бути могильником атомної енергетики в країні. Потрібно врегульовувати це відповідними законопроєктами, зокрема й ініціативами депутатів "Батьківщини", – наголосив Соболєв.

Також він звернувся до голови Верховної Ради й нагадав про його обіцянку виносити на розгляд усі законопроєкти. Сергій Соболєв зауважив, що, на жаль, законопроєктів фракції "Батьківщина" немає у переліку.

"55 законопроєктів, які стосуються питання енергетики, газової безпеки, питання соціального захисту, питання врегулювання контролю за офшорними юрисдикціями – жоден із цих законопроєктів не включений у порядок денний. Скільки це може продовжуватися?" – запитав парламентар.

Резюмуючи, Соболєв наголосив, що потрібно негайно повернутися до врегулювання тих помилок, які наробили, ухвалюючи зміни в земельний кодекс.

"Якщо ми цього негайно не зробимо, то нас не врятує ні 2021, ні 2024 рік. Тоді вже буде пізно, бо всі оборудки будуть закладатися саме зараз. Ще раз подивіться на порядок денний. В нас не так багато сесійних тижнів для того, щоб нехтувати тими питаннями, які дійсно є необхідними", – підсумував Соболєв.

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