Собчак зібралася в Крим без дозволу України

Екс-кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак буде ведучою на бізнес-конференції, яка пройде в окупованій Алушті в квітні.

Про це повідомив публіцист Дмитро Ольшанський в Facebook. Він знайшов у мережі анонс закритої конференції "Бізнес на автопілоті", яка відбудеться 27-29 квітня в алуштинському спа-готелі "Море" в Криму. Публіцист підкреслив, що захід проведе Ксенія Собчак.

"Вибачте, а як же дозвіл уряду України на в'їзд на анексовані територію? Вже не потрібно? Вибори пройшли, все - можна розслабитися і перестати валяти дурня?" - написав Ольшанський.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", екс-кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак написала лист в посольство України , в якому попросила дозвіл на відвідування анексованого РФ Криму.

Україна жорстко відреагувала на це прохання.