Высмеивая откровенную никчемность и не жизнеспособность малолетнего депутата заявившего, что можно покрыть долги за газ продав своего пса, мы забыли о главном...

Последние несколько месяцев буквально затопили нас разного рода мемами, которые без устали генерируют наши драгоценнейшие "Слуги" и другие не менее талантливые депутаты и другие "посадовці" (скорей бы уже их действительно посадили).

То Кличко у нас наплодил кучу мостов, на которые угрохал космические бюджеты, даже по меркам самых прожженных коррупционеров.

То молодая зеленая поросль, не получившая достойной оценки за свою борьбу с засильем украинского языка в Украине, выдавит из себя на гора идеальную концепцию обогащения пенсионеров.

И вот тут интересно. Если ответ молодого "зеленого" дарования в принципе понятен. Отсутствие базовых знаний, и хоть сколько-нибудь близкого знакомства с реальной жизнью не позволяют ему выразить что-то более-менее членораздельное чем он изрек.

То сама ситуация крайне отвратительная, ужасная, если не сказать мерзкая.

Как бы в общей концепции страны, все мы не просто обладатели единого гражданства, не просто жители одной ограниченной территории,. Мы во многом одна большая семья.

И когда пожилая женщина в силу крайней нужды (а выжить на 2000 в принципе нереально), обращается к прямо или косвенному избранному ею же СЛУГЕ, который должен ночей не досыпать - о народе думать. То ответ типа: отстаньте от меня, продайте что угодно - только рассчитайтесь за коммуналку (ибо с нее мне нехило отломиться). Звучит крайне цинично и отвратительно.

Эта женщина ,Женя, выбрала тебя, чтобы у нее не было таких вопросов.

Чтобы ты, Женя, не умного из себя по телеканалам строил, а чтобы сидел и думал, где же мы так злостно просчитались, что отдавшие стране свою фактически жизнь сейчас концы с концами не сводят!

И позвонила она в студию от ужаса за свой завтрашний день, от стариковского ужаса, что она за коммуналку не сможет рассчитаться, ибо деньги на еду случайно потратит.

А вовсе не из праздного желания попиарить свой фейс на телеканале, и показать отсутствие элементарного понимания проблематики, как это было в твоей ситуации Женя.

Женщина обратилась за советом, за помощью, за мудростью к более успешному и (хотелось бы, но нет) умному члену своей большой семьи, чтобы он идентифицировал проблему и нашел возможность не помочь ей лично, а помочь всем оказавшимся в подобной беде членам семьи.

Вот только живущий для себя, но за счет семьи депутат этого не понял.

Хотя как он в принципе это мог понять?

Для понимания ведь должен быть какой-то механизм, воспитание, опыт, понимание.

И поэтому он и гавкнул в ответ - "продайте собаку, заплатите за газ", - доказав всей стране, что никакой семьи у нас нет. А если и есть то сплошь наша семья состоит из тех без которых не бывает.

Иными словами, Брагар показал, что у нас проблема в обществе с даже имитацией братства.

Даже его попытка снизить градус скандала выраженная в извинениях на странице не спасает положения. Он не понимает за что извиняться. Не понимает в чем его вина. Он отвечает по штампам, оседлав лошадь "вы меня не правильно поняли, я имел в виду совершенно другое".

И вот тут, Женя, правда зря. Мы тебя правда поняли. И правда спасибо за откровенность. Так хоть можно понять кто в семье кто.

Но и на этом, снова, дна мы еще не достигли!

После фееричного зашквара за коллегу извинилась народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которая посоветовала Брагару не ходить на прямые эфиры, если чувствуешь себя не готовым.

И вот тут прямо хочется спросить Евгению: А чувствовать готовым это как?

Это уметь врать не моргая? Это уметь манипулировать и обманывать?

Забавно, что опозоривший партию и себя Евгений был куда более положительным героем нашей истории чем Евгения. Которая нашла в откровенной глупости Евгения лишь неготовность. В то время как не увидела ничего зазорного в самом его откровенном презрении к народу, который он якобы представляет!

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