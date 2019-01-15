Сніговий хаос в Альпах сягнув піку

Метеорологи кажуть про поступове припинення опадів у регіонах, котрі потерпають від аномальних снігопадів. До вечора вівторка в Австрії можуть відкрити заблоковані дороги.Австрійці і мешканці німецької Баварії сподіваються на закінчення снігопадів, котрі спричинили хаос у регіоні. За даними синоптиків у вівторок, 15 січня, очікується покращення погодних умов, інформує dpa. Також метеорологи не прогнозують снігу у подальші дні.

Закінчення снігопадів означає, що знижується небезпека сходження лавин, кажуть експерти. Очікується, що до вечора вівторка влада скасує заборону руху деякими дорогами, зокрема до австрійського курортного селища Лех.

За інформацією відомства з туризму, у Леху нині п'ять тисяч гостей, котрі не можуть виїхати через негоду. Станом на 14 січня в Австрії було заблоковано 180 доріг. Через заблоковані внаслідок снігопадів дороги лише в австрійській землі Зальцбург понад 41 тисяча осіб виявилися відрізаними від зовнішнього світу

Як повідомляла DW, внаслідок снігопадів відрізаними виявились популярні гірськолижні курорти в Тіролі та Форальбергу, серед яких Ішгль, Лех, Зельден та Цюрс. Метеорологи оцінюють, що товща снігу у горах Австрії нині становить до шести метрів.

Південь Баварії ще потерпає від снігу

Тим часом у німецькій Баварії 14 січня лавина накрила готель у гірськолижному курорті Бальдершванг. У будівлі готелю частково вибило вікна. Ніхто не постраждав, адже готелі у цьому регіоні були напередодні зачинені для туристів.

У низці районів Баварії досі не скасовано стан стихійного лиха, а також припинено навчання в школах. До робіт з розчищення доріг та допомоги місцевим жителям залучили близько 1500 солдатів Бундесверу та 230 співробітників поліції.

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