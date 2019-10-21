Те, кто пишет, что смеяться можно надо всем, и приводят в пример, скажем, Шарли Эбдо или Джорджа Карлина, либо дураки, которые не понимают, о чем говорят, либо подонки.

Да, смеяться можно надо всем.

Но для этого необходимо всего лишь одно условие.

Субъекты должны быть как минимум равны по положению.

Когда равный смеется над равным - ок. Нет проблем.

Когда угнетаемый смеется над угнетенным - вообще нет вопросов.

Когда народ смеется над своим правительством - это одно.

Но когда правительство смеется над своим народом - это другое.

Когда над Холокостом смеется жертва Холокоста - это одно.

Но когда над Холокостом смеется "Фолькишер Беобахтер" - это совсем, совсем другое.

И не понимать этого может только идиот.

Если человек защищает право нациста смеяться над евреями в концлагерях в той же степени, как право евреев в концлагерях смеяться над нацистами - он просто идиот, и говорить тут не о чем.

Новини Ребята из Квартала перестали видеть берега и чувствовать почву под ногами

Если человек защищает право Скабеевой смеяться на "России-24" над смертями украинцев во время войны в той же степени, как право украинцев смеяться над смертями захватчиков, это человек дебил, полезный идиот, опосредованный пособник и говорить тут не о чем.

Потому что шутки "Фолькишер беобахтер" над сгоревшими домами евреев - это называется уже не юмор.

Это уже называется государственный террор.

Так вот.

То, что происходит сейчас - это не юмор.

Пусть даже и самый низкопробный запредельный чернушный говноржач в стиле девяносто пятого квартала. Нет.

Это - травля.

Когда Национальный (!) хор, на принадлежащим серому кардиналу канале, в соавторстве с подтанцовкой Президента, смеется над тем, как бойцы этого кардинала чуть не убили бывшую главу нацбанка, которая противостояла полному захвату экономики страны этим самым серым кардиналом - это государственная травля.

Это разжигание ненависти.

Это - государственное разжигание ненависти.

Да, да. Именно так.

Когда группка околовластных бандитов начинает травить профессионалов - это именно государственная травля.

И никак иначе.

Я прошел через все это. Я все это знаю. Когда да, вот так вот, с телевизора, со страниц газет, тонны помоев, шуточки прибауточки, когда быдло с гоготом гонит жертву, тебя, а ты стоишь, и не можешь поверить. И не можешь понять. И не знаешь, что делать дальше. Оправдываться? Не в чем. Доказывать? Бессмысленно. Не доказывать? Тоже.

И я это ненавижу. Просто ненавижу.

Какой там пять лет. Год назад. Всего год назад мне и в бредовом сне не пришло бы в голову, что в Украине будет свой зомбоящик, в котором шутившие про эбонитовые палочки и страну-проститутку у*бки будут использовать для травли патриотов те же приемы, что и зомбоящик в Мордоре... Блин, смотрю на хор Веревки, а вижу Доренко: "Казалось бы, при чем тут Гонтарева". Про то, что попробуйте найти десять отличий с Соловьевым и хором Александрова с песенкой "Отключим Украине газ" писал уже в прошлом посте.

Никогда бы не подумал, что что-нибудь украинское может вызвать во мне нанависть, но, блядь, девяносто пятому кварталу это удалось.

Я бы хотел выразить сейчас поддержку Валерии Гонтаревой. Валерия Алексеевна, я представляю, что это такое. Я на своей шкуре знаю, что такое слова поддержки в такой момент. Так вот, знайте - нас много. И мы - с вами.

А тот, кто считает это смешным, или допустимым, или не видит ничего такого - вы участвуете в травле человека.

Подумайте над этим.

В следующий раз поговорим про репутационные издержки страны. Потому что, мне кажется, совсем немногие поняли, что же на самом деле произошло, какие это будет иметь последствия для страны на международной арене и какие рапорты в посольствах сейчас пишутся.

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