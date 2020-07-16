"Смотрящих" за будь-яким містом в Україні від Офісу немає, – Зеленський

В Офісі президента немає жодних "смотрящих" за Києвом та іншими містами України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 16 липня на брифінгу після засідання фракції "Слуга народу". Він уточнив, що не знає ексглаву фракції "Блоку Леоніда Черновецького" в Київраді Дениса Комарницького.

"Я просто не знаю, хто такий пан Комарницький, відверто кажучи. А якщо я не знаю, то він не може бути "смотрящим" від Офісу. Друге – "смотрящих" від Офісу за Києвом немає. "Смотрящих" за будь-яким містом в Україні від Офісу немає. Питання в цілому "смотрящих" не існує в нашому Офісі", – сказав президент.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, журналісти Bihus.Info дійшли до висновку, що глава Офісу президента Андрій Єрмак через так званого "смотрящого" за Києвом Дениса Комарницького нібито взяв під свій контроль практично всі великі тендери в Києві і через своїх людей займається вимиванням коштів зі столичного бюджету.